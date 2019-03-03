Apex Launcher 3.3.3 для Android
Apex Launcher – превращает интерфейс Android-устройства. После установки лаунчера, он станет быстрым, стильным, с необычными визуальными эффектами, начнет
Firefox OS Launcher 2.6.0.0 для Android
Firefox OS Launcher - лаунчер для Android-смартфонов и планшетов разработанный компанией Mozilla, благодаря которому пользователь легко попробовать Firefox OS, без
APUS Launcher 3.7.5 для Android
APUS Launcher – этот лаунчер не только украсит ваше устройство HD-обоями, новыми темами и экранными эффектами, но и поможет очистить память (RAM). Управляйте
ZenUI Launcher 3.0.2.10 для Android
ZenUI Launcher – красочный лаунчер преобразит ваш смартфон до неузнаваемости. Новые яркие обои, темы, вид папок и визуальные эффекты подчеркнут ваш стиль и
ActionDash 1.9 для Android
Полезное Android-приложение, которое предоставляет детальную статистику по всем используемым программам. Пользователь сможет узнать, сколько времени он проводит в
CM Launcher 3.55.4 для Android
CM Launcher - 3D-лаунчер украсит и персонализирует ваше устройство большим количеством анимационных эффектов, тем и виджетов. В отличие от других программ в этой