Apex Launcher для Android

Apex Launcher 4.5.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Apex Launcher 4.5.0 для AndroidОписание   Скачать Apex Launcher 4.5.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,36 Мб) Скриншоты Apex Launcher 4.5.0 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Apex Launcher 4.5.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Apex Launcher 4.5.0 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Apex Launcher - один из лучших лаунчеров для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю широкие возможности по кастомизации своего мобильного девайса.

С помощью Apex Launcher можно быстро и главное легко создавать или удалять рабочие столы, задавать эффекты перехода, настраивать меню приложений и док-панели, добавлять папки на рабочий стол, куда можно помещать ярлыки приложений, осуществлять резервное копирование/восстановление настроек и многое другое.

Основные возможности приложения:

  • Неограниченное количество рабочих столов.
  • Выбор сетки рабочего стола.
  • Бесконечная прокрутка.
  • Быстрый доступ к голосовому помощнику Google Now.
  • Добавление папок на рабочий стол.
  • Возможность регулировки размещения ярлыков.
  • Изменение эффектов перехода.
  • Возможность блокировки рабочего стола.
  • Масштабирование иконок.
  • Управление рабочими столами.
  • Анимация перелистывания.
  • Широкие настройки док-панели.
  • Настройка вида папок.
  • Возможность управления жестами.
  • Резервное копирование и восстановление настроек на SD-карту.
Что нового в Apex Launcher 4.5.0 для Android?
  • Исправлены ошибки
Apex Launcher
Apex Launcher
Apex Launcher
Apex Launcher
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)12 / 2 576
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
ТОП-сегодня раздела "Персонализация"
 

Apex Launcher 3.3.3 для Android

Apex Launcher – превращает интерфейс Android-устройства. После установки лаунчера, он станет быстрым, стильным, с необычными визуальными эффектами, начнет

Firefox OS Launcher 2.6.0.0 для Android

Firefox OS Launcher - лаунчер для Android-смартфонов и планшетов разработанный компанией Mozilla, благодаря которому пользователь легко попробовать Firefox OS, без

APUS Launcher 3.7.5 для Android

APUS Launcher – этот лаунчер не только украсит ваше устройство HD-обоями, новыми темами и экранными эффектами, но и поможет очистить память (RAM). Управляйте

ZenUI Launcher 3.0.2.10 для Android

ZenUI Launcher – красочный лаунчер преобразит ваш смартфон до неузнаваемости. Новые яркие обои, темы, вид папок и визуальные эффекты подчеркнут ваш стиль и

ActionDash 1.9 для Android

Полезное Android-приложение, которое предоставляет детальную статистику по всем используемым программам. Пользователь сможет узнать, сколько времени он проводит в

CM Launcher 3.55.4 для Android

CM Launcher - 3D-лаунчер украсит и персонализирует ваше устройство большим количеством анимационных эффектов, тем и виджетов. В отличие от других программ в этой

скачать Adguard

Отзывы о программе Apex Launcher

Admin

Отзывов о программе Apex Launcher 4.5.0 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 