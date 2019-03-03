Apex Launcher - один из лучших лаунчеров для Android-смартфонов и планшетов, который предлагает пользователю широкие возможности по кастомизации своего мобильного девайса.

С помощью Apex Launcher можно быстро и главное легко создавать или удалять рабочие столы, задавать эффекты перехода, настраивать меню приложений и док-панели, добавлять папки на рабочий стол, куда можно помещать ярлыки приложений, осуществлять резервное копирование/восстановление настроек и многое другое.

Основные возможности приложения: