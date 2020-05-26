Walloid для Android

Walloid 2.5.2 для Android

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Описание Walloid 2.5.2 для AndroidОписание   Скачать Walloid 2.5.2 для AndroidСКАЧАТЬ (5,7 Мб) Скриншоты Walloid 2.5.2 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Walloid 2.5.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Walloid 2.5.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Walloid - удобное приложение для Android, которое представляет собой огромную коллекцию разнообразных обоев, с помощью которой можно быстро и легко персонализировать свое мобильное устройство.

Сразу после запуска приложения загружается список производителей мобильных устройств, среди которых можно искать обои, характерные для определенной модели девайса (например Moto, Nexus, HTC, Apple и пр.). Кроме этого в списке присутствуют модели устройств, а также версии некоторых операционных систем (например Android Marshmallow).

После нахождения нужных обоев их можно быстро скачать, установить на рабочий стол, изменить размер, добавить в Избранное или поделиться с друзьями.

Основные возможности Walloid:

  • Огромная коллекция HD/QHD обоев (более 4200).
  • 42 производителя мобильных устройств, более 120 девайсов, раздел Material Design.
  • Ежедневное обновление коллекции обоев.
  • Наличие раздела Избранное.
  • Загрузка понравившихся обоев.
  • Возможность поделиться понравившимися обоями с друзьями.
Что нового в Walloid 2.5.2 для Android?
  • Улучшения в рабое программы
  • Исправлены ошибки
Walloid
Walloid
Walloid
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 949
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Персонализация
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Отзывы о программе Walloid

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