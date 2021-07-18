AutoLogger для Windows

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Оценка: 4.50/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2021-07-17 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Мониторинг, Анализ
Загрузок (сегодня/всего):1 / 4 110 | Статистика
Размер:15,42 Мб
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AutoLogger скриншот № 1
AutoLogger скриншот № 2
AutoLogger скриншот № 3
AutoLogger скриншот № 4

AutoLogger - автоматический сборщик логов на компьютере для дальнейшего анализа зараженной системы и ее восстановления. Работа утилиты реализована на скриптах AVZ и имеет гибкую структуру настроек и диалога для конечного пользователя. AutoLogger работает из той папки, с которой был запущен, создавая в ней свою структуру каталогов.

AutoLogger запускает AVZ с скриптом GeneralScript.txt. Данный скрипт произведёт проверку:

  • Запущен ли AutoLogger в учётной записи с ограниченными правами или в терминальной сессии, если да то выведет соответствующее уведомление.
  • Актуальности баз.
  • Обновление если таковое потребуется.
  • Проверку браузера по умолчанию и запуск IE и браузера по умолчанию.
  • В зависимости от разрядности произойдёт выполнение того или иного пункта сбора логов (стандартный скрипт №2 или №3).
  • Выведет запрос перезагрузки если это понадобится отложить перезагрузку, пользователь позже может самостоятельно её произвести.
  • Если понадобится произведет попытку автоматически снять блокировку реестра.
  • После перезагрузки будет выполнен скрипт №2 и сбор логов RSIT и SITLog.
  • Упаковка логов в архив.
  • Завершение работы AutoLogger.
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Отзывы о программе AutoLogger

Admin

Отзывов о программе AutoLogger 2021-07-17 пока нет, можете добавить...

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