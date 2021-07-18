AutoLogger для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2021-07-17 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|regist & Drongo
|Категория:
|Мониторинг, Анализ
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 4 110 | Статистика
|Размер:
|15,42 Мб
|СКАЧАТЬ
AutoLogger - автоматический сборщик логов на компьютере для дальнейшего анализа зараженной системы и ее восстановления. Работа утилиты реализована на скриптах AVZ и имеет гибкую структуру настроек и диалога для конечного пользователя. AutoLogger работает из той папки, с которой был запущен, создавая в ней свою структуру каталогов.
AutoLogger запускает AVZ с скриптом GeneralScript.txt. Данный скрипт произведёт проверку:
- Запущен ли AutoLogger в учётной записи с ограниченными правами или в терминальной сессии, если да то выведет соответствующее уведомление.
- Актуальности баз.
- Обновление если таковое потребуется.
- Проверку браузера по умолчанию и запуск IE и браузера по умолчанию.
- В зависимости от разрядности произойдёт выполнение того или иного пункта сбора логов (стандартный скрипт №2 или №3).
- Выведет запрос перезагрузки если это понадобится отложить перезагрузку, пользователь позже может самостоятельно её произвести.
- Если понадобится произведет попытку автоматически снять блокировку реестра.
- После перезагрузки будет выполнен скрипт №2 и сбор логов RSIT и SITLog.
- Упаковка логов в архив.
- Завершение работы AutoLogger.
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