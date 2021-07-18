AutoLogger - автоматический сборщик логов на компьютере для дальнейшего анализа зараженной системы и ее восстановления. Работа утилиты реализована на скриптах AVZ и имеет гибкую структуру настроек и диалога для конечного пользователя. AutoLogger работает из той папки, с которой был запущен, создавая в ней свою структуру каталогов.

AutoLogger запускает AVZ с скриптом GeneralScript.txt. Данный скрипт произведёт проверку: