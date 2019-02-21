Comodo Mobile Security для Android

Comodo Mobile Security 3.5.4009 для Android

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Описание Comodo Mobile Security 3.5.4009 для AndroidОписание   Скачать Comodo Mobile Security 3.5.4009 для AndroidСКАЧАТЬ (15,77 Мб) Скриншоты Comodo Mobile Security 3.5.4009 для AndroidСкриншоты (14)   Статистика Comodo Mobile Security 3.5.4009 для AndroidСтатистика   Отзывы о Comodo Mobile Security 3.5.4009 для AndroidОтзывы (5)  
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Comodo Mobile Security - приложение, которое объединяет в себе набор функциональных инструментов для защиты Android-устройств от вирусов, нежелательных и опасных приложений, эффективно защищая таким образом конфиденциальные данные и оптимизируя ОС.

Присутствует защита в режиме реального времени и сканер по требованию, встроенный планировщик задач, диспетчер приложений, функция блокировки СМС и входящих вызовов, Анти-Вор, возможность резервного копирования и многое другое.

Что нового в Comodo Mobile Security 3.5.4009 для Android?
  • Исправлено многократное уведомление
  • Общее исправление ошибок и обслуживание
  • Повышение производительности
Скриншоты Comodo Mobile Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 121
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе Comodo Mobile Security

Nickonst про Comodo Mobile Security 2.7.5 для Android [09-02-2019]

Отличный антивирус!Спасибо Вам за него!
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vat про Comodo Mobile Security 2.7.4 для Android [25-04-2015]

заходишь в настройки,потом в права администратора и отключаешь этот антивирус,потом он удалится
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Hamster про Comodo Mobile Security 2.4.1 для Android [01-11-2014]

Удалить его можно, но из-под root.
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Григорий про Comodo Mobile Security 2.4.1 для Android [30-04-2014]

Согласен, никак не получается удалить..
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bam про Comodo Mobile Security 2.4.1 для Android [15-02-2014]

Хуже вируса-удалить с телефона не удается никак.
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