Fast Duplicate File Finder - бесплатная программа для поиска дубликатов файлов в папках, на дисках или даже в сети. Это приложение сравнивает содержимое файлов и может найти двойника даже если файлы имеют разные внешние признаки - имя, дата изменения, расположение и др. Алгоритм сравнения дубликатов работает достаточно быстро, имеется функция просмотра изображений, видео, музыки, и текстовых документов.

Когда процесс сканирования завершен, программа показывает все дублированные файлы в группах и может автоматически отметить более старые для удаления. Используя Fast Duplicate File Finder можно значительно освободить пространство на дисках.