Fast Duplicate File Finder для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.3.0.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 981 | Статистика
Размер:10,76 Мб
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Fast Duplicate File Finder - бесплатная программа для поиска дубликатов файлов в папках, на дисках или даже в сети. Это приложение сравнивает содержимое файлов и может найти двойника даже если файлы имеют разные внешние признаки - имя, дата изменения, расположение и др. Алгоритм сравнения дубликатов работает достаточно быстро, имеется функция просмотра изображений, видео, музыки, и текстовых документов.

Когда процесс сканирования завершен, программа показывает все дублированные файлы в группах и может автоматически отметить более старые для удаления. Используя Fast Duplicate File Finder можно значительно освободить пространство на дисках.

Что нового в Fast Duplicate File Finder 6.3.0.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Fast Duplicate File Finder

(ерж про Fast Duplicate File Finder 4.0.0.1 [12-05-2014]

Для бесплатной программа неплохо ищет дубликаты (быстро), имеет удобный интерфейс. Спасибо.
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