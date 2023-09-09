Fast Duplicate File Finder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MindGems Inc.
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 981 | Статистика
|Размер:
|10,76 Мб
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Fast Duplicate File Finder - бесплатная программа для поиска дубликатов файлов в папках, на дисках или даже в сети. Это приложение сравнивает содержимое файлов и может найти двойника даже если файлы имеют разные внешние признаки - имя, дата изменения, расположение и др. Алгоритм сравнения дубликатов работает достаточно быстро, имеется функция просмотра изображений, видео, музыки, и текстовых документов.
Когда процесс сканирования завершен, программа показывает все дублированные файлы в группах и может автоматически отметить более старые для удаления. Используя Fast Duplicate File Finder можно значительно освободить пространство на дисках.
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Fast Duplicate File Finder
(ерж про Fast Duplicate File Finder 4.0.0.1 [12-05-2014]
Для бесплатной программа неплохо ищет дубликаты (быстро), имеет удобный интерфейс. Спасибо.
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