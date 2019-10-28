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Таймер выключения для Windows

Таймер выключения 4.3.3

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Описание Таймер выключения 4.3.3Описание   Скачать Таймер выключения 4.3.3СКАЧАТЬ (3,93 Мб) Скриншоты Таймер выключения 4.3.3Скриншоты (3)   Статистика Таймер выключения 4.3.3Статистика   Отзывы о Таймер выключения 4.3.3Отзывы (1)  
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4.00 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Таймер выключения - удобная программа, с помощью которой настраивается определенное время выключения компьютера. При этом важно помнить, что это приложение принудительно закроет все рабочие программы, а не сохраненные данные будут безвозвратно потеряны. Для удобства в настройках утилиты предусмотрено отображение обратного отсчета (от 5 до 60 секунд), когда выключение ПК может быть отменено.

Кроме основного назначения (выключения компьютера) из Таймера выключения можно перегрузить ПК, выйти из системы или задействовать спящий режим. Доступно несколько цветовых решений оформления внешнего стиля и интерфейса приложения (5 разных скинов).

Что нового в Таймер выключения 4.3.3?
  • Исправлена ошибка сворачивания окна при запуске программы.
  • Исправление ошибок.
Таймер выключения
Таймер выключения
Таймер выключения
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 6 819
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУправление питанием
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Отзывы о программе Таймер выключения

Евгений про Таймер выключения 3.5.3 [19-02-2015]

60 секунд предупреждения - маловато. случайно отошел на минутку, а он выключится.
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