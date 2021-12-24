Hetman NTFS Recovery для Windows

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 1800 руб. | Купить
Версия:4.2 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 373 | Статистика
Размер:40,64 Мб
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Hetman NTFS Recovery - программа для восстановления информации с NTFS разделов жесткого или SSD дисков. Этот инструмент вернет случайно удаленную информацию с рабочих дисков, возвратит важные данные с “битых” или поврежденных винчестеров, восстановит файлы и папки после форматирования, удаления или пересоздания логических разделов NTFS, а также восстановит случайно удаленные файлы с системного раздела.

Программа анализирует содержимое жесткого диска на наличие остатков следов файлов, которые были удалены с NTFS раздела, что и позволяет в последствии вернуть их. Перед восстановлением данных есть возможность просмотреть содержимое файлов и восстановить именно те файлы, которые действительно нужны. Благодаря встроенному мастеру подсказок работать с программой довольно удобно, а пошаговый режим поможет найти и восстановить информацию с дисков даже совершенно не опытным пользователям.

Что нового в Hetman NTFS Recovery 4.2?
  • Улучшен пользовательский интерфейс
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