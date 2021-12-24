Hetman NTFS Recovery - программа для восстановления информации с NTFS разделов жесткого или SSD дисков. Этот инструмент вернет случайно удаленную информацию с рабочих дисков, возвратит важные данные с “битых” или поврежденных винчестеров, восстановит файлы и папки после форматирования, удаления или пересоздания логических разделов NTFS, а также восстановит случайно удаленные файлы с системного раздела.

Программа анализирует содержимое жесткого диска на наличие остатков следов файлов, которые были удалены с NTFS раздела, что и позволяет в последствии вернуть их. Перед восстановлением данных есть возможность просмотреть содержимое файлов и восстановить именно те файлы, которые действительно нужны. Благодаря встроенному мастеру подсказок работать с программой довольно удобно, а пошаговый режим поможет найти и восстановить информацию с дисков даже совершенно не опытным пользователям.