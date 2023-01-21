FullReader для Android

Описание
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Оценка: 4.84/5 голосов - 91
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 926 | Статистика
Размер:40,85 Мб
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FullReader - бесплатная универсальная читалка для Android, которая поддерживает все самые популярные форматы, как например fb2, epub, doc, rtf, txt, html, mobi, pdf, djvu, xps, cbz, а также zip архивы с текстовыми форматами внутри. Присутствует возможность доступа к бесплатным онлайн библиотекам (OPDS), имеется функция мгновенного отправления понравившихся цитат в соцсети Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter, Skype, dropbox, на электронную почту, SMS-сообщением или через Bluetooth.  В настройках программы можно выбирать фон и цвет текста, настраивать анимационное перелистывание страниц (обычный сдвиг или 3D анимация, как в настоящей бумажной книге), регулировать яркость экрана при чтении, создавать закладки, переключаться между режимами "день" и "ночь", добавлять любые TTF/OTF шрифты, сортировать книги по жанрам, авторам, сериям и названиям и многое другое.

Что нового в FullReader 4.3.5?
  • Добавили поддержку облачных сервисов OneDrive и Dropbox.
  • Исправили ошибку с некорректным отображением меню при выборе кастомной локали.
  • Оптимизировано взаимодействие с модулем TTS.
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Отзывы о программе FullReader

евгений про FullReader 1.0.2 для Android [17-10-2014]

вообще не открывается.пишет синтаксическая ошибка...
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Александр в ответ евгений про FullReader 1.0.2 для Android [21-10-2014]

Евгений, попробуйте новые тестовые версии с официального сайта fullreader.info
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Станислав про FullReader 1.0.2 для Android [13-05-2014]

Очень удобная! Поддерживает очень много форматов чтение, приятный интерфейс.
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