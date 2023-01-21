FullReader для Android
|Оценка:
|4.84/5 голосов - 91
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|ITENSE
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 926 | Статистика
|Размер:
|40,85 Мб
FullReader - бесплатная универсальная читалка для Android, которая поддерживает все самые популярные форматы, как например fb2, epub, doc, rtf, txt, html, mobi, pdf, djvu, xps, cbz, а также zip архивы с текстовыми форматами внутри. Присутствует возможность доступа к бесплатным онлайн библиотекам (OPDS), имеется функция мгновенного отправления понравившихся цитат в соцсети Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter, Skype, dropbox, на электронную почту, SMS-сообщением или через Bluetooth. В настройках программы можно выбирать фон и цвет текста, настраивать анимационное перелистывание страниц (обычный сдвиг или 3D анимация, как в настоящей бумажной книге), регулировать яркость экрана при чтении, создавать закладки, переключаться между режимами "день" и "ночь", добавлять любые TTF/OTF шрифты, сортировать книги по жанрам, авторам, сериям и названиям и многое другое.
- Добавили поддержку облачных сервисов OneDrive и Dropbox.
- Исправили ошибку с некорректным отображением меню при выборе кастомной локали.
- Оптимизировано взаимодействие с модулем TTS.
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Отзывы о программе FullReader
евгений про FullReader 1.0.2 для Android [17-10-2014]
вообще не открывается.пишет синтаксическая ошибка...
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Александр в ответ евгений про FullReader 1.0.2 для Android [21-10-2014]
Евгений, попробуйте новые тестовые версии с официального сайта fullreader.info
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Станислав про FullReader 1.0.2 для Android [13-05-2014]
Очень удобная! Поддерживает очень много форматов чтение, приятный интерфейс.
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