FullReader - бесплатная универсальная читалка для Android, которая поддерживает все самые популярные форматы, как например fb2, epub, doc, rtf, txt, html, mobi, pdf, djvu, xps, cbz, а также zip архивы с текстовыми форматами внутри. Присутствует возможность доступа к бесплатным онлайн библиотекам (OPDS), имеется функция мгновенного отправления понравившихся цитат в соцсети Одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter, Skype, dropbox, на электронную почту, SMS-сообщением или через Bluetooth. В настройках программы можно выбирать фон и цвет текста, настраивать анимационное перелистывание страниц (обычный сдвиг или 3D анимация, как в настоящей бумажной книге), регулировать яркость экрана при чтении, создавать закладки, переключаться между режимами "день" и "ночь", добавлять любые TTF/OTF шрифты, сортировать книги по жанрам, авторам, сериям и названиям и многое другое.