ReadEra - бесплатная и удобная в эксплуатации читалка для книг и просмотра документов, которая поддерживает все популярные форматы, включая EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT и CHM.
Присутствует автоматическое обнаружение и отображение списка всех поддерживаемых документов на мобильном устройстве, поддержка оглавления, закладок, стилей оформления, автоматическое сохранение текущей позиции чтения и многое другое.
Основные возможности:
Наличие всех необходимых функций для комфортного чтения электронных книг.
Поддержка всех популярных форматов электронных книг (EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT, CHM и пр.).
Позволяет определять дубликаты файлов.
Присутствует работа с закладками, сохранение текущей позиции чтения, даже при перемещении или временном удалении файлов.
Адаптация страниц под размер экрана.
Визуальные темы оформления: день, ночь, сепия, консоль.
Одностраничный режим и режим вертикального списка страниц.