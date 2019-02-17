ReadEra - бесплатная и удобная в эксплуатации читалка для книг и просмотра документов, которая поддерживает все популярные форматы, включая EPUB, FB2, PDF, DJVU, MOBI, DOC, RTF, TXT и CHM.

Присутствует автоматическое обнаружение и отображение списка всех поддерживаемых документов на мобильном устройстве, поддержка оглавления, закладок, стилей оформления, автоматическое сохранение текущей позиции чтения и многое другое.

Основные возможности: