PDF Reader для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|pickwick santa
|Категории:
|PDF - Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 551 | Статистика
|Размер:
|6,8 Мб
|СКАЧАТЬ
PDF Reader - удобный инструмент для чтения электронных книг на мобильных устройствах под управлением Android, который распознает все наиболее популярные форматы, включая PDF, Djvu, XPS (OpenXPS), FictionBook (fb2, fb2.zip), EPUB, RTFи др. Приложения обладает всеми необходимыми, для комфортного чтения, функции:
- удобная прокрутка страниц;
- содержание, закладки, поиск текста;
- экспорт закладок в текстовый файл;
- встроенный файловый браузер;
- быстрый доступ к последним прочитанным книгам;
- поддержка онлайн каталогов (OPDS);
- поддержка функции «текст в речь» (TTS);
- поддержка дополнительных шрифтов;
- автоопределение TXT файлов кодирования;
- переключение между режимами день и ночь с настройкой фона и уровня подсветки;
- корректировка яркости по тапу на левый край экрана;
- встроенная поддержка словаря;
- автопрокрутка;
- автоопределение заголовка;
- ручная настройка стилей и многое другое.
EBookDroid - неплохая читалка электронных книг для Android. Умеет работать практически с любыми...
Adobe Acrobat Reader 20.10.1.16347 (1921016347)
Adobe Reader – приложение быстро откроет необходимый PDF-файл, как с устройства, так и с...
Бесплатный, удобный и простой и использовании офисный пакет для Android, с помощью которого...
Многофункциональное приложение для чтения книг в форматах PDF, EPUB, MOBI, DjVu, FB2, TXT, RTF, AZW, AZW3, HTML,...
Функциональный инструмент для работы с PDF-документами прямо с мобильного Android-устройства....
Xodo – приложение для просмотра и редактирования файлов формата PDF. Поддерживается...
Отзывы о программе PDF Reader
Admin
Отзывов о программе PDF Reader 6.5 пока нет, можете добавить...