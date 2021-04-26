PDF Reader - удобный инструмент для чтения электронных книг на мобильных устройствах под управлением Android, который распознает все наиболее популярные форматы, включая PDF, Djvu, XPS (OpenXPS), FictionBook (fb2, fb2.zip), EPUB, RTFи др. Приложения обладает всеми необходимыми, для комфортного чтения, функции:

удобная прокрутка страниц;

содержание, закладки, поиск текста;

экспорт закладок в текстовый файл;

встроенный файловый браузер;

быстрый доступ к последним прочитанным книгам;

поддержка онлайн каталогов (OPDS);

поддержка функции «текст в речь» (TTS);

поддержка дополнительных шрифтов;

автоопределение TXT файлов кодирования;

переключение между режимами день и ночь с настройкой фона и уровня подсветки;

корректировка яркости по тапу на левый край экрана;

встроенная поддержка словаря;

автопрокрутка;

автоопределение заголовка;

ручная настройка стилей и многое другое.