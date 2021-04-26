PDF Reader для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:PDF - Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 551 | Статистика
Размер:6,8 Мб
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PDF Reader - удобный инструмент для чтения электронных книг на мобильных устройствах под управлением Android, который распознает все наиболее популярные форматы, включая PDF, Djvu, XPS (OpenXPS), FictionBook (fb2, fb2.zip), EPUB, RTFи др. Приложения обладает всеми необходимыми, для комфортного чтения, функции:

  • удобная прокрутка страниц;
  • содержание, закладки, поиск текста;
  • экспорт закладок в текстовый файл;
  • встроенный файловый браузер;
  • быстрый доступ к последним прочитанным книгам;
  • поддержка онлайн каталогов (OPDS);
  • поддержка функции «текст в речь» (TTS);
  • поддержка дополнительных шрифтов;
  • автоопределение TXT файлов кодирования;
  • переключение между режимами день и ночь с настройкой фона и уровня подсветки;
  • корректировка яркости по тапу на левый край экрана;
  • встроенная поддержка словаря;
  • автопрокрутка;
  • автоопределение заголовка;
  • ручная настройка стилей и многое другое.
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Отзывы о программе PDF Reader

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