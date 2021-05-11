DjVu Reader & Viewer для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.58 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
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Категория:Чтение книг
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:5,36 Мб
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DjVu Reader & Viewer - удобная и мощная читалка файлов и книг формата DjVu для смартфонов и планшетов пол управлением Android. Приложение просматривает документы и электронные книги формата DjVu невероятно быстро, поэтому вам не придется затрачивать драгоценное время на процесс загрузки сканированных изображений. Поддерживается работа в оффлайн режиме.

Возможности программы DjVu Reader & Viewer:

  • поддерживается поиск файлов, хранящихся на устройстве только по папкам, к которым пользователь дает доступ;
  • возможен поиск по имени файла формата DjVu в каталоге читалки;
  • чтение документов, электронных книг и любых файлов DjVu при отсутствии интернет соединения;
  • просмотр прогресса чтения внизу экрана с помощью полосы прокрутки;
  • сохранение прогресса чтения;
  • возможность оставлять закладки на страницах документа;
  • просмотр созданных закладок, их переименование или удаление;
  • возможность удалить документ формата DjVu из списка каталога найденных файлов;
  • поддержка внешней SD-карты;
  • можно отправлять документы DjVu формата по электронной почте или в мессенджерах, установленных на устройстве;
  • горизонтальная и вертикальная прокрутка чтения файла;
  • удобная навигация по страницам документа.
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