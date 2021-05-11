DjVu Reader & Viewer - удобная и мощная читалка файлов и книг формата DjVu для смартфонов и планшетов пол управлением Android. Приложение просматривает документы и электронные книги формата DjVu невероятно быстро, поэтому вам не придется затрачивать драгоценное время на процесс загрузки сканированных изображений. Поддерживается работа в оффлайн режиме.

Возможности программы DjVu Reader & Viewer: