DjVu Reader & Viewer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.58 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Android Tools
|Категория:
|Чтение книг
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|5,36 Мб
|СКАЧАТЬ
DjVu Reader & Viewer - удобная и мощная читалка файлов и книг формата DjVu для смартфонов и планшетов пол управлением Android. Приложение просматривает документы и электронные книги формата DjVu невероятно быстро, поэтому вам не придется затрачивать драгоценное время на процесс загрузки сканированных изображений. Поддерживается работа в оффлайн режиме.
Возможности программы DjVu Reader & Viewer:
- поддерживается поиск файлов, хранящихся на устройстве только по папкам, к которым пользователь дает доступ;
- возможен поиск по имени файла формата DjVu в каталоге читалки;
- чтение документов, электронных книг и любых файлов DjVu при отсутствии интернет соединения;
- просмотр прогресса чтения внизу экрана с помощью полосы прокрутки;
- сохранение прогресса чтения;
- возможность оставлять закладки на страницах документа;
- просмотр созданных закладок, их переименование или удаление;
- возможность удалить документ формата DjVu из списка каталога найденных файлов;
- поддержка внешней SD-карты;
- можно отправлять документы DjVu формата по электронной почте или в мессенджерах, установленных на устройстве;
- горизонтальная и вертикальная прокрутка чтения файла;
- удобная навигация по страницам документа.
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