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5 Универсальный учёт - это информационная платформа для создания и ведения баз данных разной сложности и структуры. За основу взята БД Microsoft Access, а уже сам пользователь под свои нужды создаёт и настраивает любое количество необходимых ему баз, таблиц, представлений и отчётов. Такое построение позволяет спроектировать и адаптировать приложение на произвольную область деятельности. При этом платформа имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс, что обеспечивает ее дополнительную гибкость и универсальность. Принцип действия состоит в структурированном и четком вводе информации от пользователя, что в последствии даст возможность быстро ее найти, отфильтровать, настроить отображение, отправить на печать в виде разнообразных. Основные возможности программы: создание хранимых и вычисляемых полей с заданием формул для них,

создание поля, связанного с полями из других таблиц,

привязка записей таблиц к локальным файлам и папкам,

привязка записей таблиц к спискам изображений на локальном диске или сервере,

создание физических таблиц и виртуальных таблиц-представлений, отображающих поля из разных таблиц,

установка выравнивания, цвета отображения текста и фона полей таблицы,

включение отображение итогов по полям (общее количество или сумма),

поиск записей в любом поле таблицы по введенной информации,

сортировка по одному или нескольким полям,

установка фильтра по нескольким полям,

изменение порядка следования и ширины полей,

включение переносов строк данных для отображения всего содержимого ячеек таблицы,

настройка группировку полей для отображения информации в виде дерева,

сохранение настроек отображения записей для каждой таблицы,

редактирование информации как в отдельной форме, так и непосредственно в таблице,

вывод на печать информации в том виде, как она отображена и выбрана непосредственно в таблице,

создание во встроенном дизайнере разных по сложности отчётов,

выполнение импорта данных из файлов XLS, экспорт в файлы XLS, HTML, XML, TXT,

осуществление e-mail рассылки по адресам, взятых из данных таблицы базы данных или из текстового файла, сохранённого на диске,

создание списка пользователей программы и устанавление им разных прав для ограничения доступа,

резервное копирование и сжатие баз данных. Что нового в Универсальный учёт 2.1.0.10?

Исправлены несущественные ошибки обработки запросов.

Улучшены механизмы отображения данных и формирования отчётов.