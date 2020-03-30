Универсальный учёт - это информационная платформа для создания и ведения баз данных разной сложности и структуры. За основу взята БД Microsoft Access, а уже сам пользователь под свои нужды создаёт и настраивает любое количество необходимых ему баз, таблиц, представлений и отчётов. Такое построение позволяет спроектировать и адаптировать приложение на произвольную область деятельности. При этом платформа имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс, что обеспечивает ее дополнительную гибкость и универсальность.
Принцип действия состоит в структурированном и четком вводе информации от пользователя, что в последствии даст возможность быстро ее найти, отфильтровать, настроить отображение, отправить на печать в виде разнообразных.
Основные возможности программы:
создание хранимых и вычисляемых полей с заданием формул для них,
создание поля, связанного с полями из других таблиц,
привязка записей таблиц к локальным файлам и папкам,
привязка записей таблиц к спискам изображений на локальном диске или сервере,
создание физических таблиц и виртуальных таблиц-представлений, отображающих поля из разных таблиц,
установка выравнивания, цвета отображения текста и фона полей таблицы,
включение отображение итогов по полям (общее количество или сумма),
поиск записей в любом поле таблицы по введенной информации,
сортировка по одному или нескольким полям,
установка фильтра по нескольким полям,
изменение порядка следования и ширины полей,
включение переносов строк данных для отображения всего содержимого ячеек таблицы,
настройка группировку полей для отображения информации в виде дерева,
сохранение настроек отображения записей для каждой таблицы,
редактирование информации как в отдельной форме, так и непосредственно в таблице,
вывод на печать информации в том виде, как она отображена и выбрана непосредственно в таблице,
создание во встроенном дизайнере разных по сложности отчётов,
выполнение импорта данных из файлов XLS, экспорт в файлы XLS, HTML, XML, TXT,
осуществление e-mail рассылки по адресам, взятых из данных таблицы базы данных или из текстового файла, сохранённого на диске,
создание списка пользователей программы и устанавление им разных прав для ограничения доступа,
резервное копирование и сжатие баз данных.
Что нового в Универсальный учёт 2.1.0.10?
Исправлены несущественные ошибки обработки запросов.
Улучшены механизмы отображения данных и формирования отчётов.