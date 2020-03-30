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Универсальный учёт для Windows

Универсальный учёт 2.1.0.10

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Описание Универсальный учёт 2.1.0.10Описание   Скачать Универсальный учёт 2.1.0.10СКАЧАТЬ (23,37 Мб) Скриншоты Универсальный учёт 2.1.0.10Скриншоты (4)   Статистика Универсальный учёт 2.1.0.10Статистика   Отзывы о Универсальный учёт 2.1.0.10Отзывы (2)  
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Универсальный учёт - это информационная платформа для создания и ведения баз данных разной сложности и структуры. За основу взята БД Microsoft Access, а уже сам пользователь под свои нужды создаёт и настраивает любое количество необходимых ему баз, таблиц, представлений и отчётов. Такое построение позволяет спроектировать и адаптировать приложение на произвольную область деятельности. При этом платформа имеет достаточно простой и интуитивно понятный интерфейс, что обеспечивает ее дополнительную гибкость и универсальность.

Принцип действия состоит в структурированном и четком вводе информации от пользователя, что в последствии даст возможность быстро ее найти, отфильтровать, настроить отображение, отправить на печать в виде разнообразных.

Основные возможности программы:

  • создание хранимых и вычисляемых полей с заданием формул для них,
  • создание поля, связанного с полями из других таблиц,
  • привязка записей таблиц к локальным файлам и папкам,
  • привязка записей таблиц к спискам изображений на локальном диске или сервере,
  • создание физических таблиц и виртуальных таблиц-представлений, отображающих поля из разных таблиц,
  • установка выравнивания, цвета отображения текста и фона полей таблицы,
  • включение отображение итогов по полям (общее количество или сумма),
  • поиск записей в любом поле таблицы по введенной информации,
  • сортировка по одному или нескольким полям,
  • установка фильтра по нескольким полям,
  • изменение порядка следования и ширины полей,
  • включение переносов строк данных для отображения всего содержимого ячеек таблицы,
  • настройка группировку полей для отображения информации в виде дерева,
  • сохранение настроек отображения записей для каждой таблицы,
  • редактирование информации как в отдельной форме, так и непосредственно в таблице,
  • вывод на печать информации в том виде, как она отображена и выбрана непосредственно в таблице,
  • создание во встроенном дизайнере разных по сложности отчётов,
  • выполнение импорта данных из файлов XLS, экспорт в файлы XLS, HTML, XML, TXT,
  • осуществление e-mail рассылки по адресам, взятых из данных таблицы базы данных или из текстового файла, сохранённого на диске,
  • создание списка пользователей программы и устанавление им разных прав для ограничения доступа,
  • резервное копирование и сжатие баз данных.
Что нового в Универсальный учёт 2.1.0.10?
  • Исправлены несущественные ошибки обработки запросов.
  • Улучшены механизмы отображения данных и формирования отчётов.
Универсальный учёт
Универсальный учёт
Универсальный учёт
Универсальный учёт
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 118
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБазы данных
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Отзывы о программе Универсальный учёт

Sasha про Универсальный учёт 2.0.1.19 [14-07-2018]

Суперская прога!!! Но, у меня почему-то вылетает время от времени (
2 | 2 | Ответить

с деревни про Универсальный учёт 2.0 [16-06-2015]

Интересная информационная платформа.
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