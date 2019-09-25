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Русско-немецкий словарь для iOS

Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPad

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Описание Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPadОписание   Скачать Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (34.38 Мб) Скриншоты Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Русско-немецкий словарь - это мобильный словарик для перевода слов с русского языка на немецкий. Однако доступен и обратный перевод с немецкого на русский. В этом словаре содержится 594000 статей, а удобство его состоит в том, что работает он оффлайновом режиме и не требует интернет-соединения.

Основные особенности словаря:

  • Каждое просматриваемое слово сохраняется в Истории.
  • При необходимости слова и фразы можно добавить в Избранное для быстрого доступа.
  • Редактирование списков Истории и Избранного.
  • Возможность изменять шрифт и тему оформления.
  • Произношение слов с использованием модуля Text-To-Speech - преобразование текста в речь (нужно интернет-соединения).
  • Контекстный поиск слова - можно нажать на любое слово в статье и получить его перевод.

Примечание. Объем базы данных более 173МБ, загружается при первом запуске приложения, поэтому лучше использовать Wi-Fi соединение.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Русско-немецкий словарь
Русско-немецкий словарь
Русско-немецкий словарь
Русско-немецкий словарь
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 920
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари - Языки
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Отзывы о программе Русско-немецкий словарь

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