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5 Русско-немецкий словарь - это мобильный словарик для перевода слов с русского языка на немецкий. Однако доступен и обратный перевод с немецкого на русский. В этом словаре содержится 594000 статей, а удобство его состоит в том, что работает он оффлайновом режиме и не требует интернет-соединения.



Основные особенности словаря: Каждое просматриваемое слово сохраняется в Истории.

При необходимости слова и фразы можно добавить в Избранное для быстрого доступа.

Редактирование списков Истории и Избранного.

Возможность изменять шрифт и тему оформления.

Произношение слов с использованием модуля Text-To-Speech - преобразование текста в речь (нужно интернет-соединения).

Контекстный поиск слова - можно нажать на любое слово в статье и получить его перевод. Примечание . Объем базы данных более 173МБ, загружается при первом запуске приложения, поэтому лучше использовать Wi-Fi соединение. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app