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English-Russian Dictionary для iOS

English-Russian Dictionary 3.2 для iPhone, iPad

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Описание English-Russian Dictionary 3.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать English-Russian Dictionary 3.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (159.1 Мб) Скриншоты English-Russian Dictionary 3.2 для iPhone, iPadСкриншоты (6)   Статистика English-Russian Dictionary 3.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о English-Russian Dictionary 3.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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English-Russian Dictionary - удобный и полно-информационный Англо-Русский словарь на Вашем iOS-устройстве. Несомненно, этот словарь станет незаменимым помощником как для изучающий английский язык и его преподавателей, так и для путешественников. Здесь содержится более 200 000 словарных статей с подробным описанием и переводом отдельных слов, словосочетаний и даже предложений. Приводятся примеры использования английских слов и их значений в тех или иных ситуациях.

Удобно, что поиск нужного Вам понятия можно вести в обе стороны: находите перевод незнакомого иностранного слова или подберите наиболее подходящее значение в английской лексике имеющегося русского понятия.

Кроме того, в программу встроено правильное голосовое произношение слов на английском языке и приводится транскрипция чтения, что улучшает Вашу грамотность и слуховое восприятие речи.

С English-Russian Dictionary Вы научитесь лучше переводить и понимать английские тексты, повышая свой профессиональный уровень.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

English-Russian Dictionary
English-Russian Dictionary
English-Russian Dictionary
English-Russian Dictionary
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 661
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСловари
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