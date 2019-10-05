English-Russian Dictionary - удобный и полно-информационный Англо-Русский словарь на Вашем iOS-устройстве. Несомненно, этот словарь станет незаменимым помощником как для изучающий английский язык и его преподавателей, так и для путешественников. Здесь содержится более 200 000 словарных статей с подробным описанием и переводом отдельных слов, словосочетаний и даже предложений. Приводятся примеры использования английских слов и их значений в тех или иных ситуациях.

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