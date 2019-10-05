Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhone
Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь, содержащий около 46 000 слов в англо-русском варианте и около 33 000 слов в русско-английском. Реализована
Русско-испанский словарь 2.0.46 для iPhone, iPad
Русско-испанский словарь - как следует из названия данное приложение представляет собой мобильный словарь для перевода слов и текста с русского языка на испанский.
Рифмы - Словарь русских рифм 5.1.1 для iPhone, iPad
Рифмы - Словарь русских рифм - генератор рифм, основанный на онлайновом сервисе подбора рифм Rifmovnik.ru, с помощью которого можно быстро подобрать нужную рифму,
Англо-русский словарь 2.0.46 для iPhone, iPad
Англо-русский словарь - как видно из названия данное приложение представляет собой мобильный словарь для перевода слов с русского языка на английский и обратно
Русско-немецкий словарь 2.0.46 для iPhone, iPad
Русско-немецкий словарь - это мобильный словарик для перевода слов с русского языка на немецкий. Однако доступен и обратный перевод с немецкого на русский
English-Russian Dictionary 3.1 для iPhone, iPad
English-Russian Dictionary - удобный и полно-информационный Англо-Русский словарь на Вашем iOS-устройстве