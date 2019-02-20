ВикиСлово — продвинутая читалка Русского Викисловаря, самого полного универсального словаря русского языка на сегодняшний день (более 300 тыс. статей). Здесь вы найдёте всё о любом слове: толкование и грамматическое описание, синонимы и антонимы, фразеологизмы, примеры употребления, этимологию и многое другое. Словарь ежедневно пополняется и улучшается.
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