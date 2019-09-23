Яндекс.Перевод для iPhone, iPad Яндекс.Перевод - отличное приложение для перевода как отдельных слов, так и целых предложений и текстов с поддержкой более 40 различных языков Переводчик Google для iPhone, iPad Переводчик Google - отличное приложение для быстрого перевода на понятный Вам язык простого введенного текста, а также текста на изображениях (картинках) и голосовой Dict EN-RU Free Edition для iPhone Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь, содержащий около 46 000 слов в англо-русском варианте и около 33 000 слов в русско-английском. Реализована

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