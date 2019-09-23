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Dict EN-RU Free Edition для iOS

Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhone

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Описание Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhoneОписание   Скачать Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhoneСКАЧАТЬ (59.8 Мб) Скриншоты Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhoneСкриншоты (5)   Статистика Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhoneСтатистика   Отзывы о Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhoneОтзывы (0)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Dict EN-RU - Англо-русский и Русско-английский словарь, содержащий около 46 000 слов в англо-русском варианте и около 33 000 слов в русско-английском. Реализована "история" поиска.

В бесплатной версии нет голосового эквивалента слова, история поиска слов ограничена последними 10, встроен баннер.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Dict EN-RU Free Edition
Dict EN-RU Free Edition
Dict EN-RU Free Edition
Dict EN-RU Free Edition
Статус программы Бесплатная (с рекламой)
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 372
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПереводчики - Словари - Словари
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Отзывы о программе Dict EN-RU Free Edition

Admin

Отзывов о программе Dict EN-RU Free Edition 2.5 для iPhone пока нет, можете добавить...

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