Lyrics Finder - приложение для поиска и заполнения текстов песен, которые есть в музыкальной библиотеке пользователя. Такая программа прежде всего придется по душе всем меломанам и любителям караоке.

Не все знают, но многие проигрыватели поддерживают возможность отображения текста песни во время ее проигрывания, однако в большинстве случаев эти самые тексты отсутствуют в каталоге. Так вот именно это и исправляет Lyrics Finder. Переместив нужные файлы песен в окно программы, запустится их текстовый поиск на нескольких ресурсах, после чего слова запишутся на ПК.

Удобно, что программа никогда не перезаписывает уже существующие файлы, это избавляет от дубляжа текстов и лишней траты времени.