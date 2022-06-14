Czkawka для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Поиск файлов
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:27,65 Мб
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Czkawka скриншот № 2
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Czkawka скриншот № 4

Czkawka - простое, быстрое и бесплатное приложение для удаления ненужных файлов с вашего компьютера. Присутствует возможность искать дубликаты файлов, пустые папки, файлы большого размера, пустые файлы, временные файлы, похожие видео и изображения, дубликаты аудио-файлов, а также поврежденные файлы.

Можно выбрать каталог, в котором будет осуществляться поиск файлов, исключать определенные файлы (по маске) и подкаталоги из результатов поиска.

Особенности Czkawka:

  • Быстрая работа благодаря использованию продвинутых алгоритмов и многопоточности.
  • Бесплатный, с открытым исходным кодом, без рекламы.
  • Мультиплатформенность.
  • Поддержка кэша - второе и последующие сканирования должны быть намного быстрее, чем первое.
  • Поиск дубликатов на основе имени файла, размера или хэша.
  • Находит пустые папки с помощью продвинутого алгоритма.
  • Находит заданное количество самых больших файлов в заданном местоположении.
  • Поиск пустых файлов на диске.
  • Находит временные файлы.
  • Умеет находить изображения, которые не являются абсолютно одинаковыми (разное разрешение, водяные знаки).
  • Поиск визуально похожих видео.
  • Поиск музыки с одинаковым исполнителем, альбомом и т. д.
  • Показывает символические ссылки, которые указывают на несуществующие файлы/каталоги.
  • Находит недействительные или поврежденные файлы.
  • Показывает файлы, содержимое которых не соответствует их расширению.
  • Не имеет доступа к Интернету, не собирает никакой информации о пользователе или статистики.
  • Многоязычность.
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