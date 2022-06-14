Czkawka - простое, быстрое и бесплатное приложение для удаления ненужных файлов с вашего компьютера. Присутствует возможность искать дубликаты файлов, пустые папки, файлы большого размера, пустые файлы, временные файлы, похожие видео и изображения, дубликаты аудио-файлов, а также поврежденные файлы.

Можно выбрать каталог, в котором будет осуществляться поиск файлов, исключать определенные файлы (по маске) и подкаталоги из результатов поиска.

Особенности Czkawka: