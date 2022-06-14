Czkawka для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Rafal Mikrut
|Категория:
|Поиск файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|27,65 Мб
Czkawka - простое, быстрое и бесплатное приложение для удаления ненужных файлов с вашего компьютера. Присутствует возможность искать дубликаты файлов, пустые папки, файлы большого размера, пустые файлы, временные файлы, похожие видео и изображения, дубликаты аудио-файлов, а также поврежденные файлы.
Можно выбрать каталог, в котором будет осуществляться поиск файлов, исключать определенные файлы (по маске) и подкаталоги из результатов поиска.
Особенности Czkawka:
- Быстрая работа благодаря использованию продвинутых алгоритмов и многопоточности.
- Бесплатный, с открытым исходным кодом, без рекламы.
- Мультиплатформенность.
- Поддержка кэша - второе и последующие сканирования должны быть намного быстрее, чем первое.
- Поиск дубликатов на основе имени файла, размера или хэша.
- Находит пустые папки с помощью продвинутого алгоритма.
- Находит заданное количество самых больших файлов в заданном местоположении.
- Поиск пустых файлов на диске.
- Находит временные файлы.
- Умеет находить изображения, которые не являются абсолютно одинаковыми (разное разрешение, водяные знаки).
- Поиск визуально похожих видео.
- Поиск музыки с одинаковым исполнителем, альбомом и т. д.
- Показывает символические ссылки, которые указывают на несуществующие файлы/каталоги.
- Находит недействительные или поврежденные файлы.
- Показывает файлы, содержимое которых не соответствует их расширению.
- Не имеет доступа к Интернету, не собирает никакой информации о пользователе или статистики.
- Многоязычность.
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