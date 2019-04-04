Soft4Boost Device Uploader

Unlocker 1.9.2
Unlocker позволяет удалить файлы и папки, которые обычным способом удалить не удается (когда системой выдается сообщение, что файл удалить невозможно, так как он
IObit Unlocker 1.1.2.1
IObit Unlocker - утилита, с помощью которой можно легко разблокировать доступ к данным, занятых системными процессами или используемых другими приложениями.
HashTab 6.0.0.34
HashTab - бесплатная утилита, которая расширяет возможности Windows Explorer, добавляя функцию для проверки целостности и подлинности файлов посредством вычисления
Scanner 2.13
Scanner - программа для анализа содержимого жестких дисков, CD, дискет и других носителей.
USB Image Tool 1.76
USB Image Tool - небольшая программа для создание образов Flash-накопителей с классическим интефейсом USB
DeadLock 1.4
Если вы столкнулись с файлом или папкой, которую никак не можете удалить ни одним способом, потому что они заняты каким-то процессом или службой, то бесплатная