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Новости Mail.Ru 4.2 для iPhone, iPad
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Новости Mail.Ru - портал самых последних новостей и событий от ведущих СМИ России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Новости в приложении распределены по тематическим закладкам - hi-tech, дети, спорт, культура и т.д., что очень удобно, если Вы хотите ознакомиться с последними событиями в каком-то конкретном направлении. Отдельно вынесены видеоновости и фоторепортажи из каждой темы.
Новости Mail.Ru отрабатывают огромное количество новостных ресурсов и порталов, собирая всю информацию в одном приложении, так что теперь без утомительного поиска Вы будете в курсе всех актуальных событиях в мире. Кроме того, здесь для Вас собрана информация о погоде, курсах валют и ситуации на дорогах Вашего города.
Если нет времени сразу ознакомиться со всеми новостями, то для этого используйте функцию ее загрузки на Ваше iOS-устройство - теперь даже при отсутствии связи с интернетом новость может быть прочитана в любое время.
Коллекция новостей обновляется круглосуточно, а это значит, что и днем и ночью для Вас доступны самые свежие подборки. Читайте Новости Mail.Ru и будьте в курсе самой актуальной информации.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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