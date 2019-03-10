Новости Mail.Ru для iOS

Новости Mail.Ru 4.2 для iPhone, iPad

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Описание Новости Mail.Ru 4.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать Новости Mail.Ru 4.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (85.08 Мб) Скриншоты Новости Mail.Ru 4.2 для iPhone, iPadСкриншоты (8)   Статистика Новости Mail.Ru 4.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Новости Mail.Ru 4.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Новости Mail.Ru - портал самых последних новостей и событий от ведущих СМИ России, Украины, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ. Новости в приложении распределены по тематическим закладкам - hi-tech, дети, спорт, культура и т.д., что очень удобно, если Вы хотите ознакомиться с последними событиями в каком-то конкретном направлении. Отдельно вынесены видеоновости и фоторепортажи из каждой темы.

Новости Mail.Ru отрабатывают огромное количество новостных ресурсов и порталов, собирая всю информацию в одном приложении, так что теперь без утомительного поиска Вы будете в курсе всех актуальных событиях в мире. Кроме того, здесь для Вас собрана информация о погоде, курсах валют и ситуации на дорогах Вашего города.

Если нет времени сразу ознакомиться со всеми новостями, то для этого используйте функцию ее загрузки на Ваше iOS-устройство - теперь даже при отсутствии связи с интернетом новость может быть прочитана в любое время.

Коллекция новостей обновляется круглосуточно, а это значит, что и днем и ночью для Вас доступны самые свежие подборки. Читайте Новости Mail.Ru и будьте в курсе самой актуальной информации.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Новости Mail.Ru
Новости Mail.Ru
Новости Mail.Ru
Новости Mail.Ru
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 298
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНьюс ридеры, новости
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