Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные сервисов, облегчающих жизнь всем любителям путешествий.

В настоящее время доступно 57 подробных карт разных стран в Европе, Азии, Африке и Америке. После того как приложение было установлено, необходимость в интернете отпадает, т.к. все загруженные карты находятся на Вашем устройстве, что позволяет пользоваться Navitel Navigator когда угодно и где угодно. Здесь можно очень быстро построить маршрут любой сложности с установлением неограниченного количества промежуточных точек, а также оптимизировать его с учетом пробок и других препятствий, а голосовые подсказки будут очень кстати для автомобилистов, т.к. позволят сосредоточить внимание на дороге.

Помимо маршрутов, база приложения содержит большое количество вспомогательных объектов, которые могут пригодится в пути - АЗС, магазины, аптеки, кафе и др. Также доступны дополнительные бесплатные сервисы: Навител.Друзья, Навител.Пробки, Навител.События, Динамические POI, Навител.SMS, Навител.Погода и др.