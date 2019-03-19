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Navitel Navigator 9.10.2146 для iPhone, iPad
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3.41 из 5, всего оценок - 12
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- Рейтинг программы - 3.41 из 5
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Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные сервисов, облегчающих жизнь всем любителям путешествий.
В настоящее время доступно 57 подробных карт разных стран в Европе, Азии, Африке и Америке. После того как приложение было установлено, необходимость в интернете отпадает, т.к. все загруженные карты находятся на Вашем устройстве, что позволяет пользоваться Navitel Navigator когда угодно и где угодно. Здесь можно очень быстро построить маршрут любой сложности с установлением неограниченного количества промежуточных точек, а также оптимизировать его с учетом пробок и других препятствий, а голосовые подсказки будут очень кстати для автомобилистов, т.к. позволят сосредоточить внимание на дороге.
Помимо маршрутов, база приложения содержит большое количество вспомогательных объектов, которые могут пригодится в пути - АЗС, магазины, аптеки, кафе и др. Также доступны дополнительные бесплатные сервисы: Навител.Друзья, Навител.Пробки, Навител.События, Динамические POI, Навител.SMS, Навител.Погода и др.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Navitel Navigator
Sianko про Navitel Navigator 9.10.1715 для iPhone, iPad [22-11-2018]
У меня после обновления Навитела на версию 9.10.1715 он стал вылетать на моменте отрисовки карты. До этого на версии 9.9 все работало. Навител офф куплен. Все это работает на iphone 4S c прошивкой iOS 6.1.2
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Олег про Navitel Navigator 9.6.2519 для iPhone, iPad [22-06-2016]
Последняя версия не работает на iOS 6.1.3 - вообще не запускается. Переустановка программы не помогает. Вариантов решения проблемы два - либо ждать обновлений (2-5 месяцев), либо обновлять ОС.
Разработчики "убили" программу....
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Юрий Викторович Шевцов про Navitel Navigator 9.6.2519 для iPhone, iPad [14-06-2016]
14.06.16 на мой iPhone 4s(версия 6.1.3) пришло обновление Navitel Россия. Обновил. После обновления это приложение не открывается. Переустановил-результат тот же. Перезагрузил-результат тот же. Очень жалею что обновлял.Версию ПО менять не хочу(она отлично работает).Что делать? Моя почта grandyv@mail.ru Заранее благодарен.
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