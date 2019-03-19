Программы для iOS » Навигация, GPS » Путеводители » Navitel Navigator 9.10.2146 для iPhone, iPad
Navitel Navigator для iOS

Navitel Navigator 9.10.2146 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Navitel Navigator 9.10.2146 для iPhone, iPadОписание   Скачать Navitel Navigator 9.10.2146 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (211.13 Мб) Скриншоты Navitel Navigator 9.10.2146 для iPhone, iPadСкриншоты (7)   Статистика Navitel Navigator 9.10.2146 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Navitel Navigator 9.10.2146 для iPhone, iPadОтзывы (3)  
Оцените программу!
3.41 из 5, всего оценок - 12
  • Рейтинг программы - 3.41 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные сервисов, облегчающих жизнь всем любителям путешествий.

В настоящее время доступно 57 подробных карт разных стран в Европе, Азии, Африке и Америке. После того как приложение было установлено, необходимость в интернете отпадает, т.к. все загруженные карты находятся на Вашем устройстве, что позволяет пользоваться Navitel Navigator когда угодно и где угодно. Здесь можно очень быстро построить маршрут любой сложности с установлением неограниченного количества промежуточных точек, а также оптимизировать его с учетом пробок и других препятствий, а голосовые подсказки будут очень кстати для автомобилистов, т.к. позволят сосредоточить внимание на дороге.

Помимо маршрутов, база приложения содержит большое количество вспомогательных объектов, которые могут пригодится в пути - АЗС, магазины, аптеки, кафе и др. Также доступны дополнительные бесплатные сервисы: Навител.Друзья, Навител.Пробки, Навител.События, Динамические POI, Навител.SMS, Навител.Погода и др.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Navitel Navigator
Navitel Navigator
Navitel Navigator
Navitel Navigator
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 33 руб.
Ограничение в работе программы30 дней работы
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 098
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители
ТОП-сегодня раздела "Путеводители"
 

Google Earth 9.2.45 для iPhone, iPad, iPod

Google Earth - вы сможете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты местности и сооружения в

MAPS.ME 9.0.5 для iPhone, iPad

MAPS.ME - отличное приложение с бесплатными оффлайн картами всех стран мира

Navitel Navigator 9.10.1996 для iPhone, iPad

Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные

Яндекс.Навигатор 3.72 для iPhone, iPad

Яндекс.Навигатор - популярное приложение для прокладывания автомаршрутов по территориям России, Украины, Беларуси и Турции с оптимальным соотношением загруженности

Waze 4.49 для iPhone, iPad

Waze - пожалуй одно из лучших приложений для дорожной логистики и навигации, информация в котором добавляется и обновляется самими автолюбителями, водителями,

Орел и Решка 1.3.13 для iPhone

Орел и Решка - отличный путеводитель по городам мира, информация для которого взята из одноименной популярной передачи

скачать Adguard

Отзывы о программе Navitel Navigator

Sianko про Navitel Navigator 9.10.1715 для iPhone, iPad [22-11-2018]

У меня после обновления Навитела на версию 9.10.1715 он стал вылетать на моменте отрисовки карты. До этого на версии 9.9 все работало. Навител офф куплен. Все это работает на iphone 4S c прошивкой iOS 6.1.2
| | Ответить

Олег про Navitel Navigator 9.6.2519 для iPhone, iPad [22-06-2016]

Последняя версия не работает на iOS 6.1.3 - вообще не запускается. Переустановка программы не помогает. Вариантов решения проблемы два - либо ждать обновлений (2-5 месяцев), либо обновлять ОС.
Разработчики "убили" программу....
| 5 | Ответить

Юрий Викторович Шевцов про Navitel Navigator 9.6.2519 для iPhone, iPad [14-06-2016]

14.06.16 на мой iPhone 4s(версия 6.1.3) пришло обновление Navitel Россия. Обновил. После обновления это приложение не открывается. Переустановил-результат тот же. Перезагрузил-результат тот же. Очень жалею что обновлял.Версию ПО менять не хочу(она отлично работает).Что делать? Моя почта grandyv@mail.ru Заранее благодарен.
| | Ответить

Читать все отзывы (3) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 