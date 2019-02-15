Citymapper - отличное транспортное приложение для мобильных iOS-устройств, которое предлагает маршруты с учётом всех видов транспорта (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, велопрокат, такси). Кроме этого программа информирует пользователя о прибытии автобусов онлайн, включает в себя расписание электричек, а также сообщает о наличии сбоев в метро. Охватывает весь транспорт Москвы и Санкт-Петербурга (метро, автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички, маршрутки, велопрокат, такси (Uber) и пр.).
Основные возможности Citymapper:
поддержка большого количества городов, включая Москва, Санкт-Петербург, Лондон, Париж, Мадрид, Барселона, Милан, Рим, Нью-Йорк, Сидней, Мехико, Сингапур, Гонконг, Сеул и др.;
все возможные маршруты на общественном транспорте, пешком, на велосипеде и такси;
интеграция с Uber;
время прибытия, обновляемое онлайн;
пошаговая инструкция для каждого маршрута;
подсказки на каждом шаге вашего пути;
онлайн прогноз времени ожидания транспорта на остановке;
информация о входах и выходах метро;
подсказки о том, какая часть поезда будет ближе к выходу/переходу метро;
отображение текущей остановки на маршруте;
будильник «Пора выходить», чтобы вы не пропустили свою остановку;
отправка своего местоположениея друзьям или семье;
возможность делиться маршрутом, чтобы помочь найти дорогу близкому человеку.
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