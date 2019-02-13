Яндекс.Навигатор 3.68 для iPhone, iPad
Яндекс.Навигатор - популярное приложение для прокладывания автомаршрутов по территориям России, Украины, Беларуси и Турции с оптимальным соотношением загруженности
Navitel Navigator 9.10.1996 для iPhone, iPad
Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные
Waze 4.47.3 для iPhone, iPad
Waze - пожалуй одно из лучших приложений для дорожной логистики и навигации, информация в котором добавляется и обновляется самими автолюбителями, водителями,
Google Earth 9.2.37 для iPhone, iPad, iPod
Google Earth - вы сможете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты местности и сооружения в
MAPS.ME 8.6.4 для iPhone, iPad
MAPS.ME - отличное приложение с бесплатными оффлайн картами всех стран мира
Орел и Решка 1.3.13 для iPhone
Орел и Решка - отличный путеводитель по городам мира, информация для которого взята из одноименной популярной передачи