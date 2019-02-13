Waze для iOS

Waze 4.48 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Waze 4.48 для iPhone, iPadОписание   Скачать Waze 4.48 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (172.78 Мб) Скриншоты Waze 4.48 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Waze 4.48 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Waze 4.48 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Waze - пожалуй одно из лучших приложений для дорожной логистики и навигации, информация в котором добавляется и обновляется самими автолюбителями, водителями, пешеходами и просто неравнодушными людьми. С помощью Waze Вы всегда будете в курсе основных событий на дорогах Вашего пребывания, будете владеть ситуацией с пробками, авариями и заторами, сможете находить оптимальные пути движения, экономить на топливе и получать много другой полезной в поездке информации. Помимо всего, Waze выполняет и некоторую роль мессенжера: общайтесь с другими людьми, узнавайте новую и интересную информацию, будьте на связи с близкими и т.д.

Основные возможности Waze:

  • Расчет маршрута с учетом текущих пробок и общей информации на дорогах.
  • Сообщения от сообщества об авариях, опасностях, экипажах ДПС, закрытых дорогах и др.
  • Голосовые подсказки при навигации.
  • Самые свежие карты.
  • Внесение в память самых посещаемых мест.
  • Поиск самых дешевых и удобных заправок по маршруту.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Waze:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 747
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПутеводители - Карты
ТОП-сегодня раздела "Путеводители"
 

Яндекс.Навигатор 3.68 для iPhone, iPad

Яндекс.Навигатор - популярное приложение для прокладывания автомаршрутов по территориям России, Украины, Беларуси и Турции с оптимальным соотношением загруженности

Navitel Navigator 9.10.1996 для iPhone, iPad

Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные

Waze 4.47.3 для iPhone, iPad

Waze - пожалуй одно из лучших приложений для дорожной логистики и навигации, информация в котором добавляется и обновляется самими автолюбителями, водителями,

Google Earth 9.2.37 для iPhone, iPad, iPod

Google Earth - вы сможете совершить путешествие по всей планете: увидеть изображения различных мест, сделанные со спутника, посмотреть карты местности и сооружения в

MAPS.ME 8.6.4 для iPhone, iPad

MAPS.ME - отличное приложение с бесплатными оффлайн картами всех стран мира

Орел и Решка 1.3.13 для iPhone

Орел и Решка - отличный путеводитель по городам мира, информация для которого взята из одноименной популярной передачи

скачать Adguard

Отзывы о программе Waze

Admin

Отзывов о программе Waze 4.48 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 