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Navitel Navigator для Android

Navitel Navigator 9.11.786 для Android

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Описание Navitel Navigator 9.11.786 для AndroidОписание   Скачать Navitel Navigator 9.11.786 для AndroidСКАЧАТЬ (23,29 Мб) Скриншоты Navitel Navigator 9.11.786 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Navitel Navigator 9.11.786 для AndroidСтатистика   Отзывы о Navitel Navigator 9.11.786 для AndroidОтзывы (3)  
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4.60 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные сервисов, облегчающих жизнь всем любителям путешествий.

В настоящее время доступно 64 подробных карт разных стран в Европе, Азии, Африке и Америке. После того как приложение было установлено, необходимость в интернете отпадает, т.к. все загруженные карты находятся на Вашем устройстве, что позволяет пользоваться Navitel Navigator когда угодно и где угодно. Здесь можно очень быстро построить маршрут любой сложности с установлением неограниченного количества промежуточных точек, а также оптимизировать его с учетом пробок и других препятствий, а голосовые подсказки будут очень кстати для автомобилистов, т.к. позволят сосредоточить внимание на дороге.

Помимо маршрутов, база приложения содержит большое количество вспомогательных объектов, которые могут пригодится в пути - АЗС, магазины, аптеки, кафе и др. Также доступны дополнительные бесплатные сервисы: Навител.Друзья, Навител.Пробки, Навител.События, Динамические POI, Навител.SMS, Навител.Погода и др.

Что нового в Navitel Navigator 9.11.786 для Android?
  • Внесены изменения улучшающие стабильность работы приложения.
Navitel Navigator
Navitel Navigator
Navitel Navigator
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 1000 руб.
Ограничение в работе программы7 дней
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 10 980
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыGPS - Карты
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Отзывы о программе Navitel Navigator

123 про Navitel Navigator 9.9.203 для Android [08-04-2018]

Что за нафиг, файл должен весить порядка 150 мгб. Вывод - фуфел
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Владимир про Navitel Navigator 9.9.203 для Android [13-02-2018]

Пользоваться надо "пираткой", не фиг официалов баловать, с ними общего языка не найдешь
4 | 5 | Ответить

Vladimir про Navitel Navigator 9.9.203 для Android [17-10-2017]

Приобретал официально карту для данного программного продукта. Недолго удалось порадоваться - сгорел сам аппарат на который ставил купленную карту. Купил новый планшет, поставил ПО Навител и что оказалось? Что Я ДОЛЖЕН ЗАНОВО покупать карты, купленные незадолго до этого! Т.е. карту покупаешь вероятно на один раз - так как никто не застрахован от физической порчи аппарата. Ни на какую перерегистрацию в службе поддержки компании не согласились.
4 | 10 | Ответить

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