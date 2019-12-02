Navitel Navigator - популярное приложение для точного позиционирования, навигации, прокладки маршрута на картах, а также предоставления различных геосоциальные сервисов, облегчающих жизнь всем любителям путешествий.
В настоящее время доступно 64 подробных карт разных стран в Европе, Азии, Африке и Америке. После того как приложение было установлено, необходимость в интернете отпадает, т.к. все загруженные карты находятся на Вашем устройстве, что позволяет пользоваться Navitel Navigator когда угодно и где угодно. Здесь можно очень быстро построить маршрут любой сложности с установлением неограниченного количества промежуточных точек, а также оптимизировать его с учетом пробок и других препятствий, а голосовые подсказки будут очень кстати для автомобилистов, т.к. позволят сосредоточить внимание на дороге.
Помимо маршрутов, база приложения содержит большое количество вспомогательных объектов, которые могут пригодится в пути - АЗС, магазины, аптеки, кафе и др. Также доступны дополнительные бесплатные сервисы: Навител.Друзья, Навител.Пробки, Навител.События, Динамические POI, Навител.SMS, Навител.Погода и др.
Яндекс.Транспорт – с приложением вы всегда будете в курсе прибытия общественного транспорта на остановку, увидите его маршрут и через какое время он будет на
Отзывы о программе Navitel Navigator
123 про Navitel Navigator 9.9.203 для Android [08-04-2018]
Что за нафиг, файл должен весить порядка 150 мгб. Вывод - фуфел | | Ответить
Владимир про Navitel Navigator 9.9.203 для Android [13-02-2018]
Пользоваться надо "пираткой", не фиг официалов баловать, с ними общего языка не найдешь 4 | 5 | Ответить
Vladimir про Navitel Navigator 9.9.203 для Android [17-10-2017]
Приобретал официально карту для данного программного продукта. Недолго удалось порадоваться - сгорел сам аппарат на который ставил купленную карту. Купил новый планшет, поставил ПО Навител и что оказалось? Что Я ДОЛЖЕН ЗАНОВО покупать карты, купленные незадолго до этого! Т.е. карту покупаешь вероятно на один раз - так как никто не застрахован от физической порчи аппарата. Ни на какую перерегистрацию в службе поддержки компании не согласились. 4 | 10 | Ответить