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Soft4Boost Video Capture для Windows

Soft4Boost Video Capture 5.4.7.111

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Описание Soft4Boost Video Capture 5.4.7.111Описание   Скачать Soft4Boost Video Capture 5.4.7.111СКАЧАТЬ (40,55 Мб) Скриншоты Soft4Boost Video Capture 5.4.7.111Скриншоты (4)   Статистика Soft4Boost Video Capture 5.4.7.111Статистика   Отзывы о Soft4Boost Video Capture 5.4.7.111Отзывы (0)  
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4.31 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.31 из 5
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Soft4Boost Video Capture - инструмент для оцифровки видеозаписей с VHS-кассет, web-камер, а также других различных устройств захвата видеоизображения. Теперь все, что когда-то было сохранено на устаревших носителях, будет перенесено на ПК в формат .avi или mpeg-2, а при желании можно создать и DVD-диск с коллекцией домашнего видео.

Работать с программой очень просто - подключите видеомагнитофон, web- или аналоговую камеру к компьютеру, и программа найдет их в списке воспроизводимых устройств, после чего останется лишь выбрать место сохранения и формат выходного файла. А вообще интерфейс приложения интуитивно понятен и не вызовет затруднений с его освоением даже у неопытных пользователей. Для изменения внешнего оформления в Soft4Boost Video Capture предусмотрено несколько тем, где каждый пользователь может выбрать наиболее удобную для себя.

Soft4Boost Video Capture
Soft4Boost Video Capture
Soft4Boost Video Capture
Soft4Boost Video Capture
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $24.95
Ограничение в работе программызапись не более 30 секунд
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 4 511
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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Отзывы о программе Soft4Boost Video Capture

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