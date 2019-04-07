Soft4Boost Video Capture

Fraps 3.5.99
Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК
AVS Video Recorder 2.6.1.94
AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,
Dxtory 2.0.142
Продвинутая программа для записи видео из игр, которая предлагает пользователю большое количество возможностей и настроек. Присутствует возможность настройки
MyCam 2.3
MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате
Bandicam 4.3.4.1503
Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со
oCam Screen Recorder 470.0
oCam Screen Recorder - бесплатное приложение, которое умеет записывать все происходящее на экране монитора, с возможностью выбора размера окна, необходимых кодеков и