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Разговорник вьетнамского языка для Android

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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.5.05 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Словари - Языки
Загрузок (сегодня/всего):2 / 1 636 | Статистика
Размер:33,19 Мб
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Разговорник вьетнамского языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник вьетнамского языка и содержит более 3500 слов и наиболее популярных и произносимых путешественниками фраз. Программа поможет Вам при общении с местными жителями в любой ситуации, например, если потребуется сделать заказ в ресторане, спросить, как пройти или проехать куда-либо.

Все фразы и слова для удобства использования разбиты по категориям. Наиболее употребляемые фразы можно добавить в избранное. Для работы приложения не требуется Интернет-соединение.

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