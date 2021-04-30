Разговорник вьетнамского языка для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.5.05 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Phrasepack
|Категории:
|Словари - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 636 | Статистика
|Размер:
|33,19 Мб
|СКАЧАТЬ
Разговорник вьетнамского языка - приложение для Android, которое представляет собой разговорник вьетнамского языка и содержит более 3500 слов и наиболее популярных и произносимых путешественниками фраз. Программа поможет Вам при общении с местными жителями в любой ситуации, например, если потребуется сделать заказ в ресторане, спросить, как пройти или проехать куда-либо.
Все фразы и слова для удобства использования разбиты по категориям. Наиболее употребляемые фразы можно добавить в избранное. Для работы приложения не требуется Интернет-соединение.
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