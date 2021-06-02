Переводчик Google для Android
|Оценка:
|4.10/5 голосов - 33
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.18.0.06.376053713 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Категория:
|Словари
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 13 358 | Статистика
|Размер:
|39,29 Мб
|СКАЧАТЬ
Переводчик Google - популярный и не нуждающийся в представлении онлайновый переводчик от корпорации Google.
Среди заявленных возможностей приложения: поддержка 103 языков, аудио-воспроизведение переведенных фраз, возможность сохранения перевода и синхронизация со всеми устройствами, возможность ввода текста с помощью камеры устройства.
В автоматическом режиме программа переводит речь с 32 языков и обратно. Без подключения к интернету возможно переводить на 52 языка и обратно.
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Отзывы о программе Переводчик Google
иван про Переводчик Google 5.15.0.RC08.178812743 для Android [18-01-2018]
срочна памаги мне в ответ иван про Переводчик Google 5.15.0.RC08.178812743 для Android [20-06-2018]
иван у тибя палучилось? я скачал себе весь кампьютер! что дальши делать ни знаю! жду!
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Саня про Переводчик Google 5.0.0.RC24.121993595 для Android [26-05-2016]