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Переводчик Google для Android

Описание
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Оценка: 4.10/5 голосов - 33
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.18.0.06.376053713 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Словари
Загрузок (сегодня/всего):3 / 13 358 | Статистика
Размер:39,29 Мб
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Переводчик Google - популярный и не нуждающийся в представлении онлайновый переводчик от корпорации Google.

Среди заявленных возможностей приложения: поддержка 103 языков, аудио-воспроизведение переведенных фраз, возможность сохранения перевода и синхронизация со всеми устройствами, возможность ввода текста с помощью камеры устройства.

В автоматическом режиме программа переводит речь с 32 языков и обратно. Без подключения к интернету возможно переводить на 52 языка и обратно.

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Отзывы о программе Переводчик Google

иван про Переводчик Google 5.15.0.RC08.178812743 для Android [18-01-2018]

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10 | 6 | Ответить

срочна памаги мне в ответ иван про Переводчик Google 5.15.0.RC08.178812743 для Android [20-06-2018]

иван у тибя палучилось? я скачал себе весь кампьютер! что дальши делать ни знаю! жду!
2 | 3 | Ответить

Саня про Переводчик Google 5.0.0.RC24.121993595 для Android [26-05-2016]

Супер переводчик. Очень рекомендую качать.
5 | 5 | Ответить

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