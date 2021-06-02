Переводчик Google - популярный и не нуждающийся в представлении онлайновый переводчик от корпорации Google.

Среди заявленных возможностей приложения: поддержка 103 языков, аудио-воспроизведение переведенных фраз, возможность сохранения перевода и синхронизация со всеми устройствами, возможность ввода текста с помощью камеры устройства.

В автоматическом режиме программа переводит речь с 32 языков и обратно. Без подключения к интернету возможно переводить на 52 языка и обратно.