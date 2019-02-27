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5 Fruit Ninja - отличная популярная игра на ловкость и внимательность, где надо разрезать как можно больше сочных спелых фруктов, вылетающих на экране устройства. Получив клинок от сенсея-наставника, Ваша задача неподвести гордое имя ниндзи и справиться со всеми плодами, превратив их в разноцветные брызги. Для того, что бы искромсать непослушные фрукты, нужно всего лишь провести пальцем по экрану, но делайте это быстро, т.к. по мере постижения азов мастерства ниндзи плоды будут все более напористее и агрессивнее себя вести. Также они могут иногда подбрасывать вместо себя бомбочки, которые резать не надо, так что будьте внимательны. В Fruit Ninja доступно 3 различных игровых режима, реализован мировой список лидеров Game Center, где можно познакомится с наилучшими результатами и постараться превзойти их. Интересно, что разработчики игры предусмотрели здесь многопользовательский режим, где 2 игрока могут соревноваться на одном устройстве как в классической бойне, так и в дуэли "дзен". Кроме того, Fruit Ninja содержит новую систему испытаний с различными бонусами и призами, где надо проявить все свое умение и мастерство, справившись с непростыми заданиями.

В общем, начните играть в Fruit Ninja и почувствуйте насколько интересная и захватывающая эта аркада. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

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