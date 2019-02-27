Программы для iOS » Игры » Аркады и 2D » Fruit Ninja 2.7.0 для iPhone, iPad
Fruit Ninja для iOS

Fruit Ninja 2.7.0 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Fruit Ninja 2.7.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Fruit Ninja 2.7.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (139.8 Мб) Скриншоты Fruit Ninja 2.7.0 для iPhone, iPadСкриншоты (12)   Статистика Fruit Ninja 2.7.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Fruit Ninja 2.7.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Fruit Ninja - отличная популярная игра на ловкость и внимательность, где надо разрезать как можно больше сочных спелых фруктов, вылетающих на экране устройства. Получив клинок от сенсея-наставника, Ваша задача неподвести гордое имя ниндзи и справиться со всеми плодами, превратив их в разноцветные брызги. Для того, что бы искромсать непослушные фрукты, нужно всего лишь провести пальцем по экрану, но делайте это быстро, т.к. по мере постижения азов мастерства ниндзи плоды будут все более напористее и агрессивнее себя вести. Также они могут иногда подбрасывать вместо себя бомбочки, которые резать не надо, так что будьте внимательны. В Fruit Ninja доступно 3 различных игровых режима, реализован мировой список лидеров Game Center, где можно познакомится с наилучшими результатами и постараться превзойти их. Интересно, что разработчики игры предусмотрели здесь многопользовательский режим, где 2 игрока могут соревноваться на одном устройстве как в классической бойне, так и в дуэли "дзен". Кроме того, Fruit Ninja содержит новую систему испытаний с различными бонусами и призами, где надо проявить все свое умение и мастерство, справившись с непростыми заданиями.
В общем, начните играть в Fruit Ninja и почувствуйте насколько интересная и захватывающая эта аркада.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Fruit Ninja:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 667
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Fruit Ninja отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
 

Hill Climb Racing 1.40.0 для iPhone, iPad

Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше

King of Thieves 2.32 для iPhone, iPad

King of Thieves - великолепный, красочный и увлекательный платформер для мобильных iOS-устройст, в котором игрок должен продемонстрировать всю свою ловкость,

Angry Birds HD Free 1.7.0 для iPad

Angry Birds HD Free - злобные свиньи украли яйца у птиц и укрылись с ними в различных сооружениях из стекла, камня, дерева и т.п. Птицы вспомнили подвиг Гастелло и

Subway Surfers 1.99.0 для iPhone, iPad

Subway Surfers - одна из самых популярных и увлекательных аркадных игр о приключениях в метрополитенах различных городов веселой команды граффити-художников, которых

Castle of Magic 1.0.0 для iPhone, iPad, iPod

Castle of Magic - красочная игра с хорошим музыкальным сопровождением. Вам нужно на каждом из уровней собирать сокровища и уничтожать по пути врагов

Angry Birds Rio HD Free 2.6.13 для iPad

Angry Birds Rio HD Free - "... на святое дело идем: товарища из беды выручать." Именно под таким девизом проходят уровни игры. Вам предстоит освобождать заключенных

скачать Adguard

Отзывы о программе Fruit Ninja

Admin

Отзывов о программе Fruit Ninja 2.7.0 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
macOS
Android
iOS
Windows Phone
 
 