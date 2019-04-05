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Super Mario Run для iOS

Super Mario Run 3.0.13 для iPhone, iPad

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Описание Super Mario Run 3.0.13 для iPhone, iPadОписание   Скачать Super Mario Run 3.0.13 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (250.33 Мб) Скриншоты Super Mario Run 3.0.13 для iPhone, iPadСкриншоты (2)   Статистика Super Mario Run 3.0.13 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Super Mario Run 3.0.13 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Super Mario Run - захватывающий раннер для мобильных устройств на платформе iOS, в котором необходимо управляя главным персонажем, водопроводчиком Марио, преодолеть тернистый путь супергероя, усеянный всевозможными препятствиями, ловушками и кишащий опасными противниками, чтобы спасти принцессу Пич от Боузера.

Бегите, прыгайте, выполняйте умопомрачительные трюки и кульбиты, собирайте монетки и получайте поддержку тоадов. Присутствует три игровых режима, 6 миров с 24 левелами, возможность выбора персонажа (Марио, Луиджи, Пич, Йоши, Тоад и Тоадетта) и многое другое, что несомненно обрадует как заядлых фанатов серии, так и новичков.

Ключевые особенности Super Mario Run:

  • 6 миров с 24 новыми уровнями.
  • Три режима игры.
  • Постоянно меняющиеся игровые локации.
  • Выбор игровых персонажей.
  • Персонаж может не только бегать и прыгать, но и выполнять разные трюки и кульбиты.
  • Возможность состязаться с друзьями и игроками со всего мира.
  • Возможность создать собственное королевство.
  • Режим Создание королевства содержит более 100 видов элементов.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Super Mario Run
Super Mario Run
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 8.x, iOS 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 289
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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