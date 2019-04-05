|
Super Mario Run 3.0.13 для iPhone, iPad
|
|
|
|Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
|
- Рейтинг программы - 5.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Super Mario Run - захватывающий раннер для мобильных устройств на платформе iOS, в котором необходимо управляя главным персонажем, водопроводчиком Марио, преодолеть тернистый путь супергероя, усеянный всевозможными препятствиями, ловушками и кишащий опасными противниками, чтобы спасти принцессу Пич от Боузера.
Бегите, прыгайте, выполняйте умопомрачительные трюки и кульбиты, собирайте монетки и получайте поддержку тоадов. Присутствует три игровых режима, 6 миров с 24 левелами, возможность выбора персонажа (Марио, Луиджи, Пич, Йоши, Тоад и Тоадетта) и многое другое, что несомненно обрадует как заядлых фанатов серии, так и новичков.
Ключевые особенности Super Mario Run:
- 6 миров с 24 новыми уровнями.
- Три режима игры.
- Постоянно меняющиеся игровые локации.
- Выбор игровых персонажей.
- Персонаж может не только бегать и прыгать, но и выполнять разные трюки и кульбиты.
- Возможность состязаться с друзьями и игроками со всего мира.
- Возможность создать собственное королевство.
- Режим Создание королевства содержит более 100 видов элементов.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
|
|
ТОП-сегодня раздела "Аркады и 2D"
Hill Climb Racing 1.41.0 для iPhone, iPad
Hill Climb Racing - отличная аркадная игра, где к Вашему распоряжению будет масса разнообразной движущейся техники, на которой необходимо проехать как можно дальше
iNinja Lite 2.1 для iPhone, iPad, iPod
iNinja Lite - Вы - японский ниндзя и вам нужно закидать своих врагов звездочками ниндзя. Враги на экране должны умирать от ваших молниеносных бросков быстрее, чем
Bubble Trouble Original 1.2 для iPhone, iPad
Bubble Trouble Original - довольно-таки забавная аркада, где Вам предстоит выполнить роль агента по уничтожению прыгающих шаров
Angry Birds 2 2.27.1 для iPhone, iPad
Angry Birds 2 - увлекательное продолжение одной из самых знаменитых мобильных игры всех времен, в которой Вас ждет встреча как с уже полюбившимися, так и новыми
Angry Birds Star Wars II 1.9.24 для iPhone, iPad
Angry Birds Star Wars II - веселая игра с полюбившимися персонажами злых птичек и мерзких свинов, построенная на сюжетной линии киноэпопеи Star Wars
Bad Piggies 1.9.1 для iPhone, iPad
Bad Piggies - игра о приключениях мерзких свиней, знакомых нам по популярных аркадам Angry Birds
|
|
Отзывы о программе Super Mario Run
Admin
Отзывов о программе Super Mario Run 3.0.13 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|