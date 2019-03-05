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Temple Run для iOS

Temple Run 1.9.6 для iPhone, iPad

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Описание Temple Run 1.9.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Temple Run 1.9.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (127.75 Мб) Скриншоты Temple Run 1.9.6 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Temple Run 1.9.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Temple Run 1.9.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Temple Run - увлекательный раннер для мобильных iOS-устройств, в котором игроку предстоит помочь авантюрному искателю сокровищ спастись из древних гробниц, охраняемых жуткими монстрами. Необходимо бежать изо всех сил, прыгать и скользить, избегать многочисленных препятствий и ловушек, собирать монеты и покупать бонусы.

Основные возможности:

  • Простое управление жестами и путем наклоном устройства.
  • Прокачка персонажа с помощью накапливаемых бонусов.
  • Реалистичная механика, объединяющая повороты, прыжки, скольжение и опрокидывание.
  • Таблица лидеров и достижения, благодаря которой можно соревноваться с друзьями.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Temple Run
Temple Run
Temple Run
Temple Run
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x, iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 47
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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Отзывы о программе Temple Run

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