Использует технология уникального "слепка" видео, которая позволяет обнаруживать все копии видео, включая те, которые были сконвертированы в другие видео-форматы или имеют другое качество и разрешение.

Duplicate Video Search - программа для поиска и удаления дубликатов видео файлов. Поможет очистить вашу видео коллекцию, держать ее в хорошо структурированной форме, а также свести к минимуму нецелевое использование дискового пространства.

DupKiller - быстрый и мощный инструмент для поиска и удаления дублированных или похожих файлов. Выполняет сравнение файлов по разным критериям, в том числе по