Duplicate Video Search для Windows

Duplicate Video Search 2.1 build 102

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Описание Duplicate Video Search 2.1 build 102Описание   Скачать Duplicate Video Search 2.1 build 102СКАЧАТЬ (12,56 Мб) Скриншоты Duplicate Video Search 2.1 build 102Скриншоты (3)   Статистика Duplicate Video Search 2.1 build 102Статистика   Отзывы о Duplicate Video Search 2.1 build 102Отзывы (9)  
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5.00 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Duplicate Video Search - программа для поиска и удаления дубликатов видео файлов. Поможет очистить вашу видео коллекцию, держать ее в хорошо структурированной форме, а также свести к минимуму нецелевое использование дискового пространства.

Использует технология уникального "слепка" видео, которая позволяет обнаруживать все копии видео, включая те, которые были сконвертированы в другие видео-форматы или имеют другое качество и разрешение.

Особенности:

  • Поиск полных дубликатов видео.
  • Выявляет измененные копии видео, в том числе с разным разрешением, битрейтом, обрезкой, характеристиками форматами.
  • Автоматически выбирает копии низкого качества для последующего удаления.
  • Есть возможность обрезать/скопировать/вставить или удалить любой найденный файл так же просто, как используя обычный файловый менеджер.
  • Представление результатов поиска в виде списка с миниатюрами и предпросмотром видео. Помимо отображения миниатюры, программа позволяет пользователям по двойному клику мышкой открыть файл в плеере, используемом по умолчанию.
  • Поддерживает широкий диапазон видео-форматов: AVI, MKV, 3GP, MPG, SWF, MP4, WMV и FLV.
Что нового в Duplicate Video Search 2.1 build 102?
  • теперь процесс сравнения тоже многопоточный
  • добавили отображение прогресса сравнения
  • добавили всплывающее меню по клику правой кнопкой мыши над результатами сканирования
  • добавили возможность открыть папку с видеофайлом из всплывающего меню
  • добавили возможность удалить все проставленные отметки в результата из всплывающего меню
  • исправили проблему с расчётом сигнатур mpeg файлов
Duplicate Video Search
Duplicate Video Search
Duplicate Video Search
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программывыдает только 10 результатов
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 651
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Duplicate Video Search

александр про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [26-01-2020]

программа очень хорошая нашла все дубликаты видео сама выделила с худшим разрешением и сама их удалила всем рекомендую
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LogoTan про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [28-10-2019]

Большую часть времени работаю с видео форматом. Делаю нарезки, склеиваю - вообщем очень много рутинной работы в которой ресурсы скачиваются гигабайтами. Хочешь не хочешь, а дубликаты появятся. Я долго искал программу, которая бы избавила от пересматривания и удаления дублей вручную. Таких оказалось предостаточно, но все они работали по алгоритму сравнивающий на основе сравнивания веса и названия файла. Т.е если у вас 2 нарезки, но в одной на секунду дольше, то это уже не дубликат. И вот "О ЧУДО" Duplicate Video Search умеющая сравнивать покадрово! Мало того она с очень гибкими и удобными настройками. Учень выручает, спасибо вам большое!
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Михаил про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [14-08-2019]

Отличная программа! Конечно с видео не все так однозначно как с поиском схожих фотографий в IMAGE COMPARER, но если подойти внимательно к настройкам и не удалять все помеченные видео подряд, то результат отличный. Очистил большое количество места, спасибо разработчику. С архивом в 3ТБ я бы затратил на отсев похожих видео не один день. Тем более что видео практически однотипные -съемка турниров и роликов одного вида спорта
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Владимир про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [14-11-2018]

На виндовс 10 не работает
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Dmitriy про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [11-11-2018]

Классная программа, ищет по содержимому видео, (видео может быть разного качества, размера, формата кодирования). Обширные настройки. Мне помогла разгрести фильмотеку.
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