Duplicate Video Search - программа для поиска и удаления дубликатов видео файлов. Поможет очистить вашу видео коллекцию, держать ее в хорошо структурированной форме, а также свести к минимуму нецелевое использование дискового пространства.
Использует технология уникального "слепка" видео, которая позволяет обнаруживать все копии видео, включая те, которые были сконвертированы в другие видео-форматы или имеют другое качество и разрешение.
Особенности:
Поиск полных дубликатов видео.
Выявляет измененные копии видео, в том числе с разным разрешением, битрейтом, обрезкой, характеристиками форматами.
Автоматически выбирает копии низкого качества для последующего удаления.
Есть возможность обрезать/скопировать/вставить или удалить любой найденный файл так же просто, как используя обычный файловый менеджер.
Представление результатов поиска в виде списка с миниатюрами и предпросмотром видео. Помимо отображения миниатюры, программа позволяет пользователям по двойному клику мышкой открыть файл в плеере, используемом по умолчанию.
Поддерживает широкий диапазон видео-форматов: AVI, MKV, 3GP, MPG, SWF, MP4, WMV и FLV.
Что нового в Duplicate Video Search 2.1 build 102?
теперь процесс сравнения тоже многопоточный
добавили отображение прогресса сравнения
добавили всплывающее меню по клику правой кнопкой мыши над результатами сканирования
добавили возможность открыть папку с видеофайлом из всплывающего меню
добавили возможность удалить все проставленные отметки в результата из всплывающего меню
исправили проблему с расчётом сигнатур mpeg файлов
Duplicate Cleaner - бесплатная программа для поиска и удаления дубликатов всех типов файлов: фото, музыка, видео, документы Word, презентации PowerPoint, текстовые
Отзывы о программе Duplicate Video Search
александр про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [26-01-2020]
программа очень хорошая нашла все дубликаты видео сама выделила с худшим разрешением и сама их удалила всем рекомендую | | Ответить
LogoTan про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [28-10-2019]
Большую часть времени работаю с видео форматом. Делаю нарезки, склеиваю - вообщем очень много рутинной работы в которой ресурсы скачиваются гигабайтами. Хочешь не хочешь, а дубликаты появятся. Я долго искал программу, которая бы избавила от пересматривания и удаления дублей вручную. Таких оказалось предостаточно, но все они работали по алгоритму сравнивающий на основе сравнивания веса и названия файла. Т.е если у вас 2 нарезки, но в одной на секунду дольше, то это уже не дубликат. И вот "О ЧУДО" Duplicate Video Search умеющая сравнивать покадрово! Мало того она с очень гибкими и удобными настройками. Учень выручает, спасибо вам большое! 2 | 2 | Ответить
Михаил про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [14-08-2019]
Отличная программа! Конечно с видео не все так однозначно как с поиском схожих фотографий в IMAGE COMPARER, но если подойти внимательно к настройкам и не удалять все помеченные видео подряд, то результат отличный. Очистил большое количество места, спасибо разработчику. С архивом в 3ТБ я бы затратил на отсев похожих видео не один день. Тем более что видео практически однотипные -съемка турниров и роликов одного вида спорта 2 | 2 | Ответить
Владимир про Duplicate Video Search 16.0.0.0 [14-11-2018]