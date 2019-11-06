VirtualDVD Media Emulator - простой, но достаточно удобный инструмент, который поможет создать на компьютере виртуальный привод для запуска образов CD/DVD/Blu-Ray дисков. Список поддерживаемых форматов образов дисков очень разнообразен: есть тут и самые популярные и редко встречающиеся - CloneCD (*.ccd), CDRWin (*.bin), Cue Sheets (*.cue), CDImage (*.img), ISO (*.iso), BlindRead (*.bwt), BlindWrite (*.b5t; *.b6t), Alcohol 120% Image (*.mds;*.mdf), Disc Juggler (*.cdi), Instant CD/DVD (*.pdi), Compressed ISO (*.isz), Nero (*.nrg), CloneDVD (*.dvd), CDSpace6 (*.LCD).

Программа позволяет создать одновременно до 24 приводов. Кроме того, здесь же можно и смонтировать образ диска, вставленного в реальный привод. Из дополнительных настроек нужно выделить изменение буквы созданного виртуального дисковода, региональной метки DVD, поддержку работы с сжатыми ISO-файлами.

После установки эмулятор удобно размещается в трее, где кликнув по иконке будет доступен список созданных приводов, на каждый из которых можно монтировать отдельный образ.

В целом, VirtualDVD Media Emulator отличается доступностью и простотой использования, не содержит никаких лишних функций и настроек, но зато замечательно справляется с задачей эмулирования образов CD/DVD/Blu-Ray дисков.