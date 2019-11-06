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VirtualDVD Media Emulator 8.9.0.0
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4.56 из 5, всего оценок - 25
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- Рейтинг программы - 4.56 из 5
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VirtualDVD Media Emulator - простой, но достаточно удобный инструмент, который поможет создать на компьютере виртуальный привод для запуска образов CD/DVD/Blu-Ray дисков. Список поддерживаемых форматов образов дисков очень разнообразен: есть тут и самые популярные и редко встречающиеся - CloneCD (*.ccd), CDRWin (*.bin), Cue Sheets (*.cue), CDImage (*.img), ISO (*.iso), BlindRead (*.bwt), BlindWrite (*.b5t; *.b6t), Alcohol 120% Image (*.mds;*.mdf), Disc Juggler (*.cdi), Instant CD/DVD (*.pdi), Compressed ISO (*.isz), Nero (*.nrg), CloneDVD (*.dvd), CDSpace6 (*.LCD).
Программа позволяет создать одновременно до 24 приводов. Кроме того, здесь же можно и смонтировать образ диска, вставленного в реальный привод. Из дополнительных настроек нужно выделить изменение буквы созданного виртуального дисковода, региональной метки DVD, поддержку работы с сжатыми ISO-файлами.
После установки эмулятор удобно размещается в трее, где кликнув по иконке будет доступен список созданных приводов, на каждый из которых можно монтировать отдельный образ.
В целом, VirtualDVD Media Emulator отличается доступностью и простотой использования, не содержит никаких лишних функций и настроек, но зато замечательно справляется с задачей эмулирования образов CD/DVD/Blu-Ray дисков.
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|Что нового в VirtualDVD Media Emulator 8.9.0.0?
- Улучшена стабильность программы
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Отзывы о программе VirtualDVD Media Emulator
Nik1 про VirtualDVD Media Emulator 8.4.0.0 [27-12-2018]
Скачал с офф. сайта. Сидит майнер.
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игорь про VirtualDVD Media Emulator 8.2.0.0 [05-08-2018]
на win7 ставил, вообще не работает, только дисковод создает и все, образ не загрузить
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Сергрей про VirtualDVD Media Emulator 7.8.0.0 [15-03-2018]
Умеет эмулировать аудио, а главное: смешанные дата+аудио сд — такие, как у Quake, Quake 2.
Не все из маленьких бесплатных это умеют, пришлось поискать.
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дядя контер про VirtualDVD Media Emulator 7.1 [25-03-2016]
Давно такую искал в которой нет ничего, кроме эмулирования дисков
И вот она пожалуйста, вообще ничего лишнего,только эмуляция и этого для меня достаточно, остальное для меня безполезные функции
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Иван про VirtualDVD Media Emulator 7.0 [05-12-2015]
Ништяк! Простейшая в использовании!
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