Автопарк - программа для комплексной автоматизации автопредприятия. Позволяет вести учет всего, что связано с автопарком: ТО, ремонты, ДТП, ГСМ, резина, комплектующие, документы на автомобили, путевые листы; прием и обработку поступающих заказов, учет работы и взаиморасчеты с водителями, учет работы операторов и диспетчеров.

Особенности Автопарк:

Ведет учет договоров проката, платежей и взаиморасчетов с клиентами, историю каждого автомобиля, формирует все необходимые для работы документы и отчеты.

Внешний вид и содержание печатаемых документов может настраиваться конечными пользователями.

Предусмотрено резервирование автомобилей; имеется наглядный график изменения состояний автомобилей (шахматка).

Гибкая настройка тарифов: тарифы, зависящие от числа дней проката, почасовые тарифы, тарифы за перепрокат, тарифы выходного дня и пр.

Имеется поддержка тарифных планов для корпоративных клиентов, автоматизация взаиморасчетов с клиентами.

Имеет развитую систему разделения доступа сотрудников к различным функциям и отчетам.

Программа Автопарк является сетевой и позволят работать с общей базой данных одновременно с нескольких рабочих мест: операторы, диспетчера, бухгалтеры, руководители. Возможен доступ к базе данных программы из удаленных филиалов через интернет.

Автопарк работает в единой среде с другими программами PSoft: Автопрокат и Заказ такси, что позволяет использовать эти программы вместе в едином комплексе автоматизации автопредприятия.