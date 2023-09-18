Автопарк для Windows

Описание
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Оценка: 4.33/5 голосов - 3
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 9000 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Ведение дел - Транспорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 012 | Статистика
Размер:8,77 Мб
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Автопарк - программа для комплексной автоматизации автопредприятия. Позволяет вести учет всего, что связано с автопарком: ТО, ремонты, ДТП, ГСМ, резина, комплектующие, документы на автомобили, путевые листы; прием и обработку поступающих заказов, учет работы и взаиморасчеты с водителями, учет работы операторов и диспетчеров.

Особенности Автопарк:

  • Ведет учет договоров проката, платежей и взаиморасчетов с клиентами, историю каждого автомобиля, формирует все необходимые для работы документы и отчеты.
  • Внешний вид и содержание печатаемых документов может настраиваться конечными пользователями.
  • Предусмотрено резервирование автомобилей; имеется наглядный график изменения состояний автомобилей (шахматка).
  • Гибкая настройка тарифов: тарифы, зависящие от числа дней проката, почасовые тарифы, тарифы за перепрокат, тарифы выходного дня и пр.
  • Имеется поддержка тарифных планов для корпоративных клиентов, автоматизация взаиморасчетов с клиентами.
  • Имеет развитую систему разделения доступа сотрудников к различным функциям и отчетам.

Программа Автопарк является сетевой и позволят работать с общей базой данных одновременно с нескольких рабочих мест: операторы, диспетчера, бухгалтеры, руководители. Возможен доступ к базе данных программы из удаленных филиалов через интернет.

Автопарк работает в единой среде с другими программами PSoft: Автопрокат и Заказ такси, что позволяет использовать эти программы вместе в едином комплексе автоматизации автопредприятия.

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