Автопрокат - удобная программа для комплексной автоматизации компании проката автомобилей. Поможет увеличить скорость обслуживания клиентов, следить за сроками ТО и страховки. Ведет учет договоров проката, платежей и взаиморасчетов с клиентами, историю каждого автомобиля (в том числе все затраты и платежи по автомобилю), формирует все необходимые для работы документы и отчеты. Внешний вид и содержание печатаемых документов может настраиваться пользователями.

Особенности: