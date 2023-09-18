Автопрокат для Windows

Описание
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Оценка: 2.78/5 голосов - 9
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 9000 руб.
Ограничение:30 дней
Версия:8.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Ведение дел - Транспорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 257 | Статистика
Размер:9,66 Мб
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Автопрокат - удобная программа для комплексной автоматизации компании проката автомобилей. Поможет увеличить скорость обслуживания клиентов, следить за сроками ТО и страховки. Ведет учет договоров проката, платежей и взаиморасчетов с клиентами, историю каждого автомобиля (в том числе все затраты и платежи по автомобилю), формирует все необходимые для работы документы и отчеты. Внешний вид и содержание печатаемых документов может настраиваться пользователями.

Особенности:

  • Все сотрудники компании работают с единой базой данных автомобилей, клиентов, договоров, бронирований. Имеется система разделения доступа сотрудников к различным функциям и отчетам. Каждый сотрудник выполняет свои задачи и результаты его работы мгновенно становятся доступными всем остальным.
  • База данных содержит оперативные данные о всех автомобилях, подробное «досье» на каждого клиента, даже история по каждому принятому телефонному звонку, информация об абсолютно всех операциях с деньгами в любом виде.
  • Предусмотрено резервирование автомобилей; имеется наглядный график занятости автомобилей (шахматка).
  • Оперативная информация о состояниях и графике занятости всех автомобилей. При выдаче автомобиля программа автоматически формирует полный пакет печатных документов.
  • Гибкая настройка тарифов: тарифы, зависящие от числа дней проката, почасовые тарифы, тарифы за перепрокат, тарифы выходного дня и пр. Поддержка особых тарифных планов для корпоративных клиентов.
  • Ведется учет всех финансовых операций, формируется отчетность и аналитические данные о всей деятельности компании.
  • Может работать в сети на нескольких рабочих местах, а также возможно соединение через интернет.
Что нового в Автопрокат 8.91?
  • В Договор проката добавлен новый вид договора проката - Договор выкупа автомобиля.
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Отзывы о программе Автопрокат

С деревни про Автопрокат 7.0 [18-03-2015]

Удобная программа по комплексной автоматизации.
7 | 6 | Ответить

строитель соц. жилья про Автопрокат 7.0 [02-09-2014]

Полезная программа для тех кто круглосуточно обслуживает строителей соц.жилья и так далее.
8 | 6 | Ответить

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