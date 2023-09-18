Автопрокат для Windows
|Оценка:
|2.78/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 9000 руб.
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|8.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|PSoft
|Категории:
|Ведение дел - Транспорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 257 | Статистика
|Размер:
|9,66 Мб
|СКАЧАТЬ
Автопрокат - удобная программа для комплексной автоматизации компании проката автомобилей. Поможет увеличить скорость обслуживания клиентов, следить за сроками ТО и страховки. Ведет учет договоров проката, платежей и взаиморасчетов с клиентами, историю каждого автомобиля (в том числе все затраты и платежи по автомобилю), формирует все необходимые для работы документы и отчеты. Внешний вид и содержание печатаемых документов может настраиваться пользователями.
Особенности:
- Все сотрудники компании работают с единой базой данных автомобилей, клиентов, договоров, бронирований. Имеется система разделения доступа сотрудников к различным функциям и отчетам. Каждый сотрудник выполняет свои задачи и результаты его работы мгновенно становятся доступными всем остальным.
- База данных содержит оперативные данные о всех автомобилях, подробное «досье» на каждого клиента, даже история по каждому принятому телефонному звонку, информация об абсолютно всех операциях с деньгами в любом виде.
- Предусмотрено резервирование автомобилей; имеется наглядный график занятости автомобилей (шахматка).
- Оперативная информация о состояниях и графике занятости всех автомобилей. При выдаче автомобиля программа автоматически формирует полный пакет печатных документов.
- Гибкая настройка тарифов: тарифы, зависящие от числа дней проката, почасовые тарифы, тарифы за перепрокат, тарифы выходного дня и пр. Поддержка особых тарифных планов для корпоративных клиентов.
- Ведется учет всех финансовых операций, формируется отчетность и аналитические данные о всей деятельности компании.
- Может работать в сети на нескольких рабочих местах, а также возможно соединение через интернет.
- В Договор проката добавлен новый вид договора проката - Договор выкупа автомобиля.
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Отзывы о программе Автопрокат
С деревни про Автопрокат 7.0 [18-03-2015]
Удобная программа по комплексной автоматизации.
7 | 6 | Ответить
строитель соц. жилья про Автопрокат 7.0 [02-09-2014]
Полезная программа для тех кто круглосуточно обслуживает строителей соц.жилья и так далее.
8 | 6 | Ответить