SysExporter - простая утилита для извлечения данных из сторонних программных продуктов, представленных в виде списка. Извлеченная информация может быть сохранена в текстовом файле, а также HTML или XML. Так, SysExporter копирует список файлов из архива (.zip, .rar и др.), сохраняет перечень файлов в папке, "вытягивает" адреса и контакты из Outlook, показывает ключи реестра и многое другое.