SysExporter для Windows

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.77 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Расширения
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 164 | Статистика
Размер:50 Кб
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SysExporter скриншот № 1

SysExporter - простая утилита для извлечения данных из сторонних программных продуктов, представленных в виде списка. Извлеченная информация может быть сохранена в текстовом файле, а также HTML или XML. Так, SysExporter копирует список файлов из архива (.zip, .rar и др.), сохраняет перечень файлов в папке, "вытягивает" адреса и контакты из Outlook, показывает ключи реестра и многое другое.

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