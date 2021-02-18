SysExporter для Windows
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.77 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Nir Sofer
|Категория:
|Расширения
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 164 | Статистика
|Размер:
|50 Кб
|СКАЧАТЬ
SysExporter - простая утилита для извлечения данных из сторонних программных продуктов, представленных в виде списка. Извлеченная информация может быть сохранена в текстовом файле, а также HTML или XML. Так, SysExporter копирует список файлов из архива (.zip, .rar и др.), сохраняет перечень файлов в папке, "вытягивает" адреса и контакты из Outlook, показывает ключи реестра и многое другое.
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