Directory Monitor для Windows

Directory Monitor 2.13.0.3

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Описание Directory Monitor 2.13.0.3Описание   Скачать Directory Monitor 2.13.0.3СКАЧАТЬ (6,52 Мб) Скриншоты Directory Monitor 2.13.0.3Скриншоты (6)   Статистика Directory Monitor 2.13.0.3Статистика   Отзывы о Directory Monitor 2.13.0.3Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Directory Monitor - программа для мониторинга выбранных папок на компьютере или в сети на предмет изменения их содержимого. Все настраивается очень просто и быстро - укажите интересующую Вас папку, и при каких-либо добавлениях/удалениях/изменениях внутри нее звуковой сигнал и всплывающее сообщение сейчас же оповестят Вас об этом.

Кроме того, все действия записываются в лог-файл, где можно узнать всю историю изменения, в том числе и за время Вашего отсутствия. Интерфейс программы довольно прост для освоения и не содержит специфических опций, что делает возможным ее применение даже неопытным пользователям.

Что нового в Directory Monitor 2.13.0.3?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Directory Monitor
Directory Monitor
Directory Monitor
Directory Monitor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 522
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - другое
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Отзывы о программе Directory Monitor

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