Directory Monitor - программа для мониторинга выбранных папок на компьютере или в сети на предмет изменения их содержимого. Все настраивается очень просто и быстро - укажите интересующую Вас папку, и при каких-либо добавлениях/удалениях/изменениях внутри нее звуковой сигнал и всплывающее сообщение сейчас же оповестят Вас об этом.

Кроме того, все действия записываются в лог-файл, где можно узнать всю историю изменения, в том числе и за время Вашего отсутствия. Интерфейс программы довольно прост для освоения и не содержит специфических опций, что делает возможным ее применение даже неопытным пользователям.