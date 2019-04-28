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FolderTimeUpdate для Windows

FolderTimeUpdate 1.55

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Описание FolderTimeUpdate 1.55Описание   Скачать FolderTimeUpdate 1.55СКАЧАТЬ (68 Кб) Скриншоты FolderTimeUpdate 1.55Скриншоты (2)   Статистика FolderTimeUpdate 1.55Статистика   Отзывы о FolderTimeUpdate 1.55Отзывы (0)  
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FolderTimeUpdate - простая утилита, которая просканирует все файлы и папки в определенной директории и обновит параметр "Modified Time" каждой папки в соответствии с последним измененным файлом, хранящимся в ней. Это может быть удобно и полезно при создании резервных копий папок при их последующем восстановлении на другом диске, когда не воссоздается первоначальное время изменения папки.

FolderTimeUpdate
FolderTimeUpdate
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 424
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе FolderTimeUpdate

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