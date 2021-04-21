Санкт-Петербург Путеводитель - удобное приложение для Android, которое представляет собой оффлайн путеводитель по Санкт-Петербургу с возможностью получения краткой информации о достопримечательностях (адрес, схема проезда, стоимость входа и пр.).

Также имеется интерактивная схема метро с прокладкой маршрута и расчетом времени движения. Благодаря поддержке GPS можно отследить расстояние до объектов и находящиеся поблизости достопримечательности.