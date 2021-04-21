Санкт-Петербург Путеводитель для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Developer-blog.ru
|Категории:
|Страны, города - Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 442 | Статистика
|Размер:
|16,77 Мб
|СКАЧАТЬ
Санкт-Петербург Путеводитель - удобное приложение для Android, которое представляет собой оффлайн путеводитель по Санкт-Петербургу с возможностью получения краткой информации о достопримечательностях (адрес, схема проезда, стоимость входа и пр.).
Также имеется интерактивная схема метро с прокладкой маршрута и расчетом времени движения. Благодаря поддержке GPS можно отследить расстояние до объектов и находящиеся поблизости достопримечательности.
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