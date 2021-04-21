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Санкт-Петербург Путеводитель для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Страны, города - Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 442 | Статистика
Размер:16,77 Мб
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Санкт-Петербург Путеводитель скриншот № 1
Санкт-Петербург Путеводитель скриншот № 2
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Санкт-Петербург Путеводитель скриншот № 4

Санкт-Петербург Путеводитель - удобное приложение для Android, которое представляет собой оффлайн путеводитель по Санкт-Петербургу с возможностью получения краткой информации о достопримечательностях (адрес, схема проезда, стоимость входа и пр.).

Также имеется интерактивная схема метро с прокладкой маршрута и расчетом времени движения. Благодаря поддержке GPS можно отследить расстояние до объектов и находящиеся поблизости достопримечательности.

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