Флаг СССР для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Magic Flags
|Категория:
|Страны, города
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 1 944 | Статистика
|Размер:
|6,24 Мб
|СКАЧАТЬ
Флаг СССР - живые обои для Android, которые создают динамический эффект волны при нажатии на экран. 5 различных фонов, которые отлично подойдут тем, кто скучает по советскому времени, пятиконечным звездам и красному цвету.
Основные характеристики программы:
- Бесплатная.
- 5 различных фонов.
- 5 различных размеров пульсации.
- Поддержка акселерометра.
- Настоящее 3D-анимация.
- Совместимость со многими смартфонов и планшетов.
Флаг Беларуси – в качестве обоев рабочего стола предлагается установить зелено-красный...
Флаг Армении – в качестве обоев рабочего стола предлагается установить красочный флаг...
Флаг Грузии – в качестве обоев рабочего стола предлагается установить красочный флаг...
Санкт-Петербург Путеводитель 5.1.3
Санкт-Петербург Путеводитель - удобное приложение для Android, которое представляет собой...
Дубай ночью Живые Обои – ночные улицы Дубая с удивительными отелями, торговыми центрами в...
Флаг Украины – в качестве обоев рабочего стола предлагается установить красочный флаг...
Отзывы о программе Флаг СССР
Admin
Отзывов о программе Флаг СССР 2.0 пока нет, можете добавить...