Флаг России для Android

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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Страны, города
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 248 | Статистика
Размер:9,81 Мб
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Флаг России скриншот № 1
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Флаг России скриншот № 4

Флаг России - живые обои для Android, которые создают динамический эффект волны при нажатии на экран. 9 различных фонов для настоящих патриотов, которые идеально подойдут для празднования национальных праздников.

Основные характеристики программы:

  • Бесплатная.
  • 9 различных фонов.
  • 5 различных размеров пульсации.
  • Поддержка акселерометра.
  • Настоящее 3D-анимация.
  • Совместимость со многими смартфонов и планшетов.
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