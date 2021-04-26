Флаг России для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Magic Flags
|Категория:
|Страны, города
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 248 | Статистика
|Размер:
|9,81 Мб
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Флаг России - живые обои для Android, которые создают динамический эффект волны при нажатии на экран. 9 различных фонов для настоящих патриотов, которые идеально подойдут для празднования национальных праздников.
Основные характеристики программы:
- Бесплатная.
- 9 различных фонов.
- 5 различных размеров пульсации.
- Поддержка акселерометра.
- Настоящее 3D-анимация.
- Совместимость со многими смартфонов и планшетов.
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