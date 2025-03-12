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Всего несколько десятилетий назад, Дубай представлял собой небольшое поселение, а на данный момент он является крупнейшим туристическим и торговым центром на всем Ближнем Востоке.

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