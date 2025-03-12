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Дубай ночью Живые Обои для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Страны, города
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 078 | Статистика
Размер:7.62 Мб
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Дубай ночью Живые Обои скриншот № 1
Дубай ночью Живые Обои скриншот № 2
Дубай ночью Живые Обои скриншот № 3
Дубай ночью Живые Обои скриншот № 4

Дубай ночью Живые Обои - крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубай теперь на вашем устройстве. Откройте для себя красоту ночных пейзажей одного из самых богатых городов в мире.

Всего несколько десятилетий назад, Дубай представлял собой небольшое поселение, а на данный момент он является крупнейшим туристическим и торговым центром на всем Ближнем Востоке.

Установив Дубай ночью Живые Обои вы сможете насладиться всеми достопримечательностями города, не покидая помещения. Уникальные фотографии высокого разрешения доставят вас на вершину самых высоких небоскребов и позволят окунуться в атмосферу торгового фестиваля в Дубае.

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