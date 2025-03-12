Дубай ночью Живые Обои для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Live Wallpaper HQ
|Категория:
|Страны, города
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 078 | Статистика
|Размер:
|7.62 Мб
|СКАЧАТЬ
Дубай ночью Живые Обои - крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов Дубай теперь на вашем устройстве. Откройте для себя красоту ночных пейзажей одного из самых богатых городов в мире.
Всего несколько десятилетий назад, Дубай представлял собой небольшое поселение, а на данный момент он является крупнейшим туристическим и торговым центром на всем Ближнем Востоке.
Установив Дубай ночью Живые Обои вы сможете насладиться всеми достопримечательностями города, не покидая помещения. Уникальные фотографии высокого разрешения доставят вас на вершину самых высоких небоскребов и позволят окунуться в атмосферу торгового фестиваля в Дубае.
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