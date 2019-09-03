IceCream Screen Recorder для Windows

IceCream Screen Recorder 5.993

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание IceCream Screen Recorder 5.993Описание   Скачать IceCream Screen Recorder 5.993СКАЧАТЬ (51,67 Мб) Скриншоты IceCream Screen Recorder 5.993Скриншоты (5)   Статистика IceCream Screen Recorder 5.993Статистика   Отзывы о IceCream Screen Recorder 5.993Отзывы (21)  
Оцените программу!
3.80 из 5, всего оценок - 37
  • Рейтинг программы - 3.80 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Icecream Screen Recorder - бесплатная программа для создания скриншотов и записи видео с экрана компьютера. Позволяет делать скриншоты как всего окна, так и выбранной области, а также записывать любые процессы, происходящие на экране монитора, и использовать их для создания видеоинструкций, записи игрового процесса, захватывания потокового видео и многих других целей. Имеет простой и удобный интерфейс.

Возможности программы:

  • Выбор зоны для создания видео или скриншота прямо на экране компьютера одним кликом.
  • Позволяет спрятать ярлыки рабочего стола, записывать или скрывать передвижения курсора, выделять его для записи видеоинструкций, отключить скринсейвер, обозначить максимально допустимый размер выходного файла и т.д.
  • Панель рисования с широким набором инструментов.
  • История. Быстрый доступ ко всем записанным видео с экрана или созданным скриншотам.
  • Настройка громкости микрофона и системных звуков.
  • Сохранение скриншота в буфер обмена для посылки по Skype или e-mail.
  • Скриншот в URL. Отправка скриншота на сервер Icecream Apps для получения короткой ссылки.
  • Поддержка "горячих клавиш".
Что нового в IceCream Screen Recorder 5.993?
  • Исправлены ошибки
IceCream Screen Recorder
IceCream Screen Recorder
IceCream Screen Recorder
IceCream Screen Recorder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)2 / 19 707
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват - Захват экрана
ТОП-сегодня раздела "Видео захват"
 

Fraps 3.5.99

Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК

Bandicam 4.4.3.1557

Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со

AVS Video Recorder 2.6.1.94

AVS Video Recorder - бесплатный и удобный в эксплуатации инструмент, с помощью которого можно легко осуществлять захвата видео с DV и VHS камер, веб-камер,

MyCam 2.3

MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Dxtory 2.0.142

Продвинутая программа для записи видео из игр, которая предлагает пользователю большое количество возможностей и настроек. Присутствует возможность настройки

скачать Adguard

Отзывы о программе IceCream Screen Recorder

Людмила про IceCream Screen Recorder 5.77 [09-08-2018]

Пришло обновление программы.Лучше бы не обновляла!!!!!!!!!!ТЕПЕРЬ СНИМАЕТ ТОЛЬКО 5 МИНУТ,А ПОТОМ ТРЕБУЕТ ПОКУПКИ ПРОГРАММЫ!!!!!ФИГНЯ!!!!!!!
| | Ответить

Василий про IceCream Screen Recorder 5.64 [16-06-2018]

Какая же она бесплатная то? зачем тратить время и обманывать? программа бесплатно снимает только пять минут а чтобы больше надо купить версию про. это должно быть в условно бесплатных
2 | 1 | Ответить

Влад про IceCream Screen Recorder 5.57 [24-05-2018]

так сразу к делу , ищу хорошую програму для записи екрана, да и так прикол ... Виключрается Пк а мне надо узнать почему. Помогите пожалуйста найти уже ету прогу, но буду искать спасибо за помощ. Всем удачи жаба давит... ворона каркает...
| | Ответить

Слон про IceCream Screen Recorder 4.98 [25-10-2017]

Кто знает, она умеет делать видео захват скринсейвера?
| | Ответить

Богдан про IceCream Screen Recorder 4.89 [15-07-2017]

Плохой звук и запись только 5 минут
2 | 1 | Ответить

Матвей Грабко в ответ Богдан про IceCream Screen Recorder 5.89 [26-11-2018]

5 МИНУТ ПОТОМУ ЧТО НАДО КУПИТЬ pro версию
| | Ответить

Читать все отзывы (21) / Добавить отзыв
 