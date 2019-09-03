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IceCream Screen Recorder 5.993
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3.80 из 5, всего оценок - 37
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- Рейтинг программы - 3.80 из 5
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Icecream Screen Recorder - бесплатная программа для создания скриншотов и записи видео с экрана компьютера. Позволяет делать скриншоты как всего окна, так и выбранной области, а также записывать любые процессы, происходящие на экране монитора, и использовать их для создания видеоинструкций, записи игрового процесса, захватывания потокового видео и многих других целей. Имеет простой и удобный интерфейс.
Возможности программы:
- Выбор зоны для создания видео или скриншота прямо на экране компьютера одним кликом.
- Позволяет спрятать ярлыки рабочего стола, записывать или скрывать передвижения курсора, выделять его для записи видеоинструкций, отключить скринсейвер, обозначить максимально допустимый размер выходного файла и т.д.
- Панель рисования с широким набором инструментов.
- История. Быстрый доступ ко всем записанным видео с экрана или созданным скриншотам.
- Настройка громкости микрофона и системных звуков.
- Сохранение скриншота в буфер обмена для посылки по Skype или e-mail.
- Скриншот в URL. Отправка скриншота на сервер Icecream Apps для получения короткой ссылки.
- Поддержка "горячих клавиш".
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|Что нового в IceCream Screen Recorder 5.993?
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Отзывы о программе IceCream Screen Recorder
Людмила про IceCream Screen Recorder 5.77 [09-08-2018]
Пришло обновление программы.Лучше бы не обновляла!!!!!!!!!!ТЕПЕРЬ СНИМАЕТ ТОЛЬКО 5 МИНУТ,А ПОТОМ ТРЕБУЕТ ПОКУПКИ ПРОГРАММЫ!!!!!ФИГНЯ!!!!!!!
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Василий про IceCream Screen Recorder 5.64 [16-06-2018]
Какая же она бесплатная то? зачем тратить время и обманывать? программа бесплатно снимает только пять минут а чтобы больше надо купить версию про. это должно быть в условно бесплатных
2 | 1 | Ответить
Влад про IceCream Screen Recorder 5.57 [24-05-2018]
так сразу к делу , ищу хорошую програму для записи екрана, да и так прикол ... Виключрается Пк а мне надо узнать почему. Помогите пожалуйста найти уже ету прогу, но буду искать спасибо за помощ. Всем удачи жаба давит... ворона каркает...
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Слон про IceCream Screen Recorder 4.98 [25-10-2017]
Кто знает, она умеет делать видео захват скринсейвера?
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Богдан про IceCream Screen Recorder 4.89 [15-07-2017]
Плохой звук и запись только 5 минут
2 | 1 | Ответить
Матвей Грабко в ответ Богдан про IceCream Screen Recorder 5.89 [26-11-2018]
5 МИНУТ ПОТОМУ ЧТО НАДО КУПИТЬ pro версию
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