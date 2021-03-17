Portable Start Menu - интересная утилита для создания собственного стартового меню для быстрого и удобного запуска приложений и доступа к папкам. Программа может быть установлена как локально на ПК, так и на USB-носитель, что позволит сохранить систему в "чистом" виде, т.к. не остаются следы работы утилиты. После установки приложение располагается в трее, где кликнув на ее иконку Вы увидите все нужные Вам программы и папки. Удобно, что при работе Portable Start Menu с USB-носителя все запущенные программы автоматически закроются при отключении флешки.



Основные возможности Portable Start Menu:

Запуск приложений и открытие папок с помощью иконки в трее.

Автоматическое закрытие запущенных программ с USB-диска.

Проверка приложений, измененных перед исполнением.

Создание файла автозапуска Portable Start Menu.