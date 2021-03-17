Portable Start Menu для Windows

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Быстрый запуск, доступ - Украшательства
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 285 | Статистика
Размер:2,27 Мб
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Portable Start Menu - интересная утилита для создания собственного стартового меню для быстрого и удобного запуска приложений и доступа к папкам. Программа может быть установлена как локально на ПК, так и на USB-носитель, что позволит сохранить систему в "чистом" виде, т.к. не остаются следы работы утилиты. После установки приложение располагается в трее, где кликнув на ее иконку Вы увидите все нужные Вам программы и папки. Удобно, что при работе Portable Start Menu с USB-носителя все запущенные программы автоматически закроются при отключении флешки.

Основные возможности Portable Start Menu:

  • Запуск приложений и открытие папок с помощью иконки в трее.
  • Автоматическое закрытие запущенных программ с USB-диска.
  • Проверка приложений, измененных перед исполнением.
  • Создание файла автозапуска Portable Start Menu.
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