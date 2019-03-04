|
Swarm by Foursquare 6.2 для iPhone
|
|
|
|Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
|
- Рейтинг программы - 3.00 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Swarm by Foursquare - это приложение, которое поможет Вам чаще встречаться и общаться с друзьями, легко и удобно поддерживая с ними связь. Этот инструмент определит, кто из близких Вам людей находится поблизости, кто скучает, у кого есть свободное время, кто не прочь увидеться, где планируется вечеринка или просто посиделка и т.д. Ну а если у вас есть интересные идеи чем заняться, пишите в Swarm - обязательно найдутся рядом друзья, которые Вас поддержат. Начните пользоваться Swarm прямо сейчас, и убедитесь, что вокруг Вас происходит много интересных событий, которые Вы могли пропустить.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
|
|
ТОП-сегодня раздела "ICQ, чаты, пейджеры"
Одноклассники 7.46.1 для iPhone, iPad
Одноклассники - полностью адаптированное для iOS-устройств приложение крупнейшей развлекательно-социальной сети России
Viber 10.2 для iPhone
Viber - одно из лучших кросс-платформенных приложений, которое помогает общаться людям друг с другом
WhatsApp Messenger 2.19.22 для iPhone
WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на
Telegram 5.4.1 для iPhone, iPad
Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не
Skype 8.40.1 для iPad
Skype for iPad - версия Skype для iPad наконец-то вышла. По сравнению с версией для ПК, программа слегка урезана, но все основные возможности сохранены: Вы можете
Twitter 7.42.1 для iPhone, iPad
Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире
|
|
Отзывы о программе Swarm by Foursquare
Admin
Отзывов о программе Swarm by Foursquare 6.2 для iPhone пока нет, можете добавить...
|Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
|