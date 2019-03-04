Swarm by Foursquare

WhatsApp Messenger - отличное кросс-платформенное приложение для отправки и мгновенного получения сообщений от своих друзей и близких людей, основанное на

Telegram 5.4.1 для iPhone, iPad

Telegram - версия одного из самых популярных мессенджеров, адаптированная для iOS-устройств. С помощью этого приложения очень удобно и быстро можно обмениваться не

Skype 8.40.1 для iPad

Skype for iPad - версия Skype для iPad наконец-то вышла. По сравнению с версией для ПК, программа слегка урезана, но все основные возможности сохранены: Вы можете

Twitter 7.42.1 для iPhone, iPad

Twitter - адаптированная под iOS-устройства версия одной из самых популярных социальных сетей в мире