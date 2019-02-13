Facebook Messenger для iOS

Facebook Messenger 202.0 для iPhone, iPad

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Описание Facebook Messenger 202.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать Facebook Messenger 202.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (240.16 Мб) Скриншоты Facebook Messenger 202.0 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика Facebook Messenger 202.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Facebook Messenger 202.0 для iPhone, iPadОтзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
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Facebook Messenger - специально разработанное корпорацией Facebook приложение, которое поможет Вам больше и продуктивнее общаться с близкими людьми. Этот мессенжер при использовании похож на обычный обмен SMS-ми, но здесь не нужно платить за каждое отправленное сообщение - используется ваш тарифный план. Удобно, что обмениваться сообщениями можно не только с теми пользователями, кто пользуется Facebook Messenger или зарегистрирован в Facebook - отправка SMS может осуществляться любому контакту в Вашей телефонной книге или вообще на произвольно введенный номер.
В Facebook Messenger есть и много других полезных функций: создание групповых чатов, отправка в сообщениях фото, видео или аудио информации, бесплатные звонки с использованием Wi-Fi-сетей и много других интересных фишек.
В общем-то получилось просто, понятно, доступно и очень удобно, что позволяет получать максимум удовольствия от общения с друзьями, знакомыми и близкими Вам людьми.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Facebook Messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 179
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Facebook Messenger

Наталья про Facebook Messenger 152.0 для iPhone, iPad [10-02-2018]

Херня!!!!!
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Аntonina про Facebook Messenger 57.0 для iPhone, iPad [16-02-2016]

После последнего обновления Messenger не работает вообще
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