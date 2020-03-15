Badoo для Android

Badoo 5.159.0 для Android

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Описание Badoo 5.159.0 для AndroidОписание   Скачать Badoo 5.159.0 для AndroidСКАЧАТЬ (30,53 Мб) Скриншоты Badoo 5.159.0 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Badoo 5.159.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Badoo 5.159.0 для AndroidОтзывы (1)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Badoo - официальный клиент социальной сети знакомств Badoo, благодаря которому вы сможете общаться с друзьями и близкими, просматривать и публиковать фотографии и статусы, оставлять комментарии, находить номера телефонов и многое.

Знакомьтесь с людьми, которые живут с вами по близости и с кем вы могли встречаться или пересекаться в реальной жизни. В приложении автоматически отобразятся люди, которые могла вам встречаться и вам останется только начать разговор для знакомства. 

Что нового в Badoo 5.159.0 для Android?
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
Badoo
Badoo
Badoo
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 10 070
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети
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Отзывы о программе Badoo

вячеслав про Badoo 4.32.0 для Android [08-04-2016]

Все было нормально пока не положил 100 р. Теперь Ярославль вообще не найдешь. Ждут снова вложений. Может лучше людям помогать , а не деньги трясти?
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