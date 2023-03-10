Lim Block Folder для Windows
|Оценка:
|2.82/5 голосов - 26
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|MaxLim
|Категории:
|Защита данных - Контроль доступа
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 12 756 | Статистика
|Размер:
|3,08 Мб
Lim Block Folder - весьма полезная утилита для установки пароля на папки с целью предотвращения несанкционированного доступа к информации содержащейся в них. Программа работает с директориями как на жестких дисках, так и съемных носителях, при этом на каждую папку можно установить свой отдельный пароль.
Предусмотрено 2 уровня защиты данных. Первый способ более простой, но и более быстрый, хотя степень защиты на достаточно высоком уровне. Во втором способе, помимо всего, информация еще и шифруется, что обеспечивает дополнительную надежность, но потребует больше времени.
Программа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс. Для полной безопасности можно установить пароль и на саму программу - тогда никто, кроме Вас, ее не запустит.
- Исправлены найденные ошибки.
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Отзывы о программе Lim Block Folder
Максат про Lim Block Folder 1.4.6 [31-08-2021]
Всем салам.Lim Folder Block ашатын программа сатам.Ешкандай ключ керек емес. EaseUS Data Recovery деген программа багасы 3000тг.Номер калдырындар.
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Володя про Lim Block Folder 1.4.6 [11-10-2018]
Прога КУЙНЯ!!! Потерял данные. В один прекрасный момент перестала запускаться.
5 | 6 | Ответить
Андрей про Lim Block Folder 1.4.6 [18-08-2017]
Писец!!! прога гомно!! месяц поработала потом перестала вообще открываться, потерял важные данные(((
4 | 4 | Ответить
Софья про Lim Block Folder 1.4.6 [20-07-2017]
Программа не открывается. Прощай запороленные файлы. Хорошо хоть ума хватило важные файлы под пароль не ставить.
5 | 3 | Ответить
жека про Lim Block Folder 1.4.6 [02-04-2017]
парни а можно какнибуть удалить её вместе с папками?
3 | 9 | Ответить