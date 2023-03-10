Lim Block Folder - весьма полезная утилита для установки пароля на папки с целью предотвращения несанкционированного доступа к информации содержащейся в них. Программа работает с директориями как на жестких дисках, так и съемных носителях, при этом на каждую папку можно установить свой отдельный пароль.

Предусмотрено 2 уровня защиты данных. Первый способ более простой, но и более быстрый, хотя степень защиты на достаточно высоком уровне. Во втором способе, помимо всего, информация еще и шифруется, что обеспечивает дополнительную надежность, но потребует больше времени.

Программа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс. Для полной безопасности можно установить пароль и на саму программу - тогда никто, кроме Вас, ее не запустит.