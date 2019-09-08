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ScanPapyrus 19.0
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4.18 из 5, всего оценок - 12
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- Рейтинг программы - 4.18 из 5
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ScanPapyrus - программа для автоматического сканирования бумажных носителей (документы, книги, журналы и т.п.) и сохранения их в один файл PDF, DOCX или в несколько файлов JPEG, TIFF, PNG, BMP. Автоматически запускает сканирование, как только вы вложите очередную страницу в сканер. Работает со всеми моделями планшетных сканеров или МФУ, такими как Epson, Canon, Hewlett-Packard, Brother и др.
Особенности программы:
- Сканирование в Word в автоматическом режиме
- Автоматическая обработка изображений со сканера (автокоррекция контраста, очистка фона, удаление полей, удаление черных полос, обрезка, поворот и т.д.)
- Сохранение результата сканирования в форматы PDF, JPEG, TIFF, PNG, BMP, а также в формат Microsoft Word (файл с разрешением .docx)
- Имеет встроенные средства редактирования изображений
- Удобная навигация по страницам, сортировка и перемещение страниц
- Автоматическое разделение книжного разворота на две страницы
- Поочередное сканирование четных и нечетных страниц
- Сканирование с предварительным просмотром
- Черно-белый режим сканирования
- Формирование PDF файла из графических файлов JPEG, BMP, PNG, TIFF
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|Что нового в ScanPapyrus 19.0?
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Отзывы о программе ScanPapyrus
Эрлан про ScanPapyrus 16.17 [08-06-2017]
Фигня прога, требует активации при сохранении файла в формат изображения.
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Эрлан про ScanPapyrus 16.17 [08-06-2017]
Посмотрим, Айрат 100листов как то не очень 20000 не хочешь? Посмотрим программку, отсканирую 1-3 листа, сделаю некоторые вычисления на счет экономии времени и отпишусь если время будет :)
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AlexanderReiZieR про ScanPapyrus 16.15.1 [23-03-2017]
Бесплатная версия не уведомляет о том, что заменит изображения на надпись о не зарегистрированной версии. В топку. Даже покупать расхотелось. Жалко два часа потраченного времени.
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Айрат про ScanPapyrus 15.12 [19-11-2015]
Замечательная программа. Очень сильно помогла и сократила время и силы при сканировании документа в 100л. Спасибо разработчикам и за возможность бесплатного использования.
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Юрий Денисов про ScanPapyrus 12.4 [30-10-2014]
Установил на свой компьютер новую версию программы "ScanPapyrus" версии 12.1. Она мне очень понравилась. Вот её основные возможности:
Выбор сканера и драйвера сканера при сканировании документов;
Выбор из 3 режимов сканирования: "чёрно-белый", "цветной", "оттенки серого";
Выбор из трёх разрешений в сканере, и задание этого выбора в настройках программы;
Режимы сканирования: "Простой", "Автоматический" (с таймером, с разбиением разворота на страницы и т.п.), "С предпросмотром";
Сохранение сканированных страниц в файлы, в PDF документ и DOCX документ;
Автоматическая обрезка полей документа (работает не всегда на "отлично", но всё же значительно лучше, чем в "ручном режиме сканирования" (без этой программы));
Автоматическая коррекция яркости изображений по фону (!). Работает просто превосходно;
Возможность регулировки яркости и контраста каждого снимка после сканирования. (Работает только для "серых" и "цветных" сканов. На порог яркости сканирования в чёрно-белом режиме влияния не оказывает);
Теперь несколько слов о чёрно-белом сканировании. Невозможно отрегулировать порог яркости и цветность (цветовой канал) изображения при сканировании в режиме чёрно-белого отпечатка. Но этот недостаток компенсируется очень точным алгоритмом подбора яркости снимков.
Так, при сканировании цветной газеты, напечатанной на жёлтой бумаге в очень плохом качестве, у меня не получилось сканировать только красные заголовки. Но при сканировании другой программой текст у меня вообще получился не читаемым.
При сохранении многостраничных сканов книги в графический файлы, в имени файлов появляются пробелы. Всё было бы ничего, если бы потом эти файлы не передавались в Интернет или программы для обработки и распознавания текста и графики. Не все программы корректно обрабатывают пробелы в имени. Как вариант, можно использовать знак подчёркивания. Мне же приходится использовать дополнительную программу для переименования файлов. (Примечание разработчика: исправлено в версии 12.5, вместо пробелов используются знаки подчеркивания)
То, что программа корректно поворачивает текст "на автомате", является её большим преимуществом. В результате "ручная" обработка файлов в графическом редакторе у меня заняла на порядок меньше времени, чем при сканировании той же книги в другой программе.
В-общем, эта программа "Must Live!", рекомендую всем владельцам сканеров.
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