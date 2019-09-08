Юрий Денисов Установил на свой компьютер новую версию программы "ScanPapyrus" версии 12.1. Она мне очень понравилась. Вот её основные возможности:



Выбор сканера и драйвера сканера при сканировании документов;



Выбор из 3 режимов сканирования: "чёрно-белый", "цветной", "оттенки серого";



Выбор из трёх разрешений в сканере, и задание этого выбора в настройках программы;



Режимы сканирования: "Простой", "Автоматический" (с таймером, с разбиением разворота на страницы и т.п.), "С предпросмотром";



Сохранение сканированных страниц в файлы, в PDF документ и DOCX документ;



Автоматическая обрезка полей документа (работает не всегда на "отлично", но всё же значительно лучше, чем в "ручном режиме сканирования" (без этой программы));



Автоматическая коррекция яркости изображений по фону (!). Работает просто превосходно;



Возможность регулировки яркости и контраста каждого снимка после сканирования. (Работает только для "серых" и "цветных" сканов. На порог яркости сканирования в чёрно-белом режиме влияния не оказывает);



Теперь несколько слов о чёрно-белом сканировании. Невозможно отрегулировать порог яркости и цветность (цветовой канал) изображения при сканировании в режиме чёрно-белого отпечатка. Но этот недостаток компенсируется очень точным алгоритмом подбора яркости снимков.



Так, при сканировании цветной газеты, напечатанной на жёлтой бумаге в очень плохом качестве, у меня не получилось сканировать только красные заголовки. Но при сканировании другой программой текст у меня вообще получился не читаемым.



При сохранении многостраничных сканов книги в графический файлы, в имени файлов появляются пробелы. Всё было бы ничего, если бы потом эти файлы не передавались в Интернет или программы для обработки и распознавания текста и графики. Не все программы корректно обрабатывают пробелы в имени. Как вариант, можно использовать знак подчёркивания. Мне же приходится использовать дополнительную программу для переименования файлов. (Примечание разработчика: исправлено в версии 12.5, вместо пробелов используются знаки подчеркивания)



То, что программа корректно поворачивает текст "на автомате", является её большим преимуществом. В результате "ручная" обработка файлов в графическом редакторе у меня заняла на порядок меньше времени, чем при сканировании той же книги в другой программе.



В-общем, эта программа "Must Live!", рекомендую всем владельцам сканеров.

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