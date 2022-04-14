Active UNDELETE для Windows

Описание
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Оценка: 4.00/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $44.95
Ограничение:Может восстановить удаленные файлы размером менее 64 КБ
Версия:19.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Восстановление данных
Загрузок (сегодня/всего):2 / 6 231 | Статистика
Размер:39,93 Мб
Active UNDELETE скриншот № 1
Active UNDELETE скриншот № 2
Active UNDELETE скриншот № 3
Active UNDELETE скриншот № 4

Active UNDELETE - эффективная и легкая в использовании программа для восстановления данных с удаленных или поврежденных файлов и разделов диска.

Особенности программы:

  • Создает образ диска для сохранения восстановленных данных
  • Записывает данные на CD/DVD
  • Восстановление удаленных файлов и папок
  • Сканирование удаленных разделов
  • Сканирование файлов по их сигнатурам
  • Восстановление разделов
  • Восстанавливает данные с поврежденных RAID, редактирует содержимое диска с помощью специальной программы Hex Editor
  • Используя модуль Диспетчер раздела, можно выполнять основные операции над разделами, такие как создание, форматирование и удаление
  • Редактирование с Disk Editor
  • Предварительный просмотр удаленных файлов перед их восстановлением.
  • Органайзер файлов.Используется для открытия файлов выбранного расширения, просмотра данных, содержащихся в файле, создания структуры папок, перемещения / копирования файлов.
Что нового в Active UNDELETE 19.0.0.0?
  • Различные улучшения и общие улучшения функциональности
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