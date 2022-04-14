Active UNDELETE для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $44.95
|Ограничение:
|Может восстановить удаленные файлы размером менее 64 КБ
|Версия:
|19.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|LSoft Technologies Inc
|Категория:
|Восстановление данных
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 6 231 | Статистика
|Размер:
|39,93 Мб
Active UNDELETE - эффективная и легкая в использовании программа для восстановления данных с удаленных или поврежденных файлов и разделов диска.
Особенности программы:
- Создает образ диска для сохранения восстановленных данных
- Записывает данные на CD/DVD
- Восстановление удаленных файлов и папок
- Сканирование удаленных разделов
- Сканирование файлов по их сигнатурам
- Восстановление разделов
- Восстанавливает данные с поврежденных RAID, редактирует содержимое диска с помощью специальной программы Hex Editor
- Используя модуль Диспетчер раздела, можно выполнять основные операции над разделами, такие как создание, форматирование и удаление
- Редактирование с Disk Editor
- Предварительный просмотр удаленных файлов перед их восстановлением.
- Органайзер файлов.Используется для открытия файлов выбранного расширения, просмотра данных, содержащихся в файле, создания структуры папок, перемещения / копирования файлов.
- Различные улучшения и общие улучшения функциональности
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