SecretFolder для Windows

SecretFolder 6.3.0.0

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Описание SecretFolder 6.3.0.0Описание   Скачать SecretFolder 6.3.0.0СКАЧАТЬ (4,72 Мб) Скриншоты SecretFolder 6.3.0.0Скриншоты (3)   Статистика SecretFolder 6.3.0.0Статистика   Отзывы о SecretFolder 6.3.0.0Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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SecretFolder - простая, но достаточно полезная программа для защиты папок на компьютере с важными данными от несанкционированного доступа. Это бывает полезно, когда к Вашему ПК имеется общий доступ - дети дома, сотрудники на работе и т.д. После установки этого приложения нужно будет придумать и ввести пароль для последующего выполнения входа в программу.

Управлять важными для Вас директориями очень легко: внесите в список нужную папку, отметьте значком "Lock" и все - она будет скрыта и исчезнет из общего доступа. В случае необходимости внести изменения в такую директорию, просто установите метку "Unlock".

Особых настроек нет: можно задать загрузку SecretFolder вместе с Windows, а также изменить начальный пароль. Примечательно, что даже если кто-то и обнаружит присутствие этого приложения в системе, то тут имеется защита от деинсталляции, так что Вы можете быть спокойны за сохранность Ваших конфиденциальных данных.

Что нового в SecretFolder 6.3.0.0?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
SecretFolder
SecretFolder
SecretFolder
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 383
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонтроль доступа - другое
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Отзывы о программе SecretFolder

Евгенио про SecretFolder 5.2.0.0 [21-12-2017]

Забудь как страшный сон и живи дальше)
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zurik про SecretFolder 4.0 [31-07-2016]

помогите я забыль парол что делать мне скажите пожалуйста
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