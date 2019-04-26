SecretFolder - простая, но достаточно полезная программа для защиты папок на компьютере с важными данными от несанкционированного доступа. Это бывает полезно, когда к Вашему ПК имеется общий доступ - дети дома, сотрудники на работе и т.д. После установки этого приложения нужно будет придумать и ввести пароль для последующего выполнения входа в программу.

Управлять важными для Вас директориями очень легко: внесите в список нужную папку, отметьте значком "Lock" и все - она будет скрыта и исчезнет из общего доступа. В случае необходимости внести изменения в такую директорию, просто установите метку "Unlock".

Особых настроек нет: можно задать загрузку SecretFolder вместе с Windows, а также изменить начальный пароль. Примечательно, что даже если кто-то и обнаружит присутствие этого приложения в системе, то тут имеется защита от деинсталляции, так что Вы можете быть спокойны за сохранность Ваших конфиденциальных данных.